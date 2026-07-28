Zaručila se mlađa sestra Marijane Batinić: Lijepa Karla podijelila romantične trenutke prosidbe

Karla Batinić (28), mlađa sestra poznate RTL-ove voditeljice Marijane Batinić (45), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest. Objavila je da se zaručila, a romantična objava odmah je privukla brojne čestitke prijatelja i pratitelja koji su s oduševljenjem dočekali novosti.

Karla je podijelila seriju fotografija koje odišu toplinom i intimom. Na prve dvije fotografije, snimljene u zalazak sunca uz obalu, pozira u zagrljaju i poljupcu sa svojim zaručnikom, a u prvom je planu blistavi zaručnički prsten na njezinoj ruci. Treća fotografija prikazuje polaroid snimke sretnog para, dodatno naglašavajući romantični trenutak uhvaćen u vremenu. Uz objavu je kratko i poetično napisala: "nekin našin obalama sna…", što je dodatno raznježilo njezine pratitelje.

Ispod objave odmah su se zaredale čestitke. "Čestitaaaaam!!", "Ajmeeee sretnoooo najlipšii", "Preslatki, čestitkeeeee", samo su neki od komentara koji svjedoče o oduševljenju zbog sretne vijesti. Emocije nisu skrivale ni Karline prijateljice iz inozemstva, koje su na engleskom jeziku izrazile sreću zbog zaruka.

Iako je javnosti najpoznatija kao sestra popularne voditeljice, s kojom je često uspoređuju zbog nevjerojatne fizičke sličnosti, Karla Batinić gradi vlastiti put. U svibnju 2025. godine magistrirala je odnose s javnošću na Sveučilištu Algebra Bernays, a radi i kao autorica kvizova na portalu "The Showtime".