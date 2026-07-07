Lauri Prgomet određen istražni zatvor, objavljeni detalji: 'Ozlijedila je policajku'

Zvijezdi showa 'Gospodin savršeni' Lauri Prgomet određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, nakon incidenta koji je izazvala u lapadskom kafiću 'Brazil'.

Informaciju je za Dubrovački dnevnik potvrdio glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav koji je kazao kako je sudac istrage prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva i odredio joj istražni zatvor zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu i prekršaja zbog narušavanja javnog reda i mira. Naime, Prgomet je fizički nasrnula na policijskog službenika koji nije zadobio ozljede i na policijsku službenicu koju je pritom ozlijedila, sve to prilikom privođenja.

Određen jednomjesečni istražni zatvor

"Određen je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana, a razlog je opasnost od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu kako je ženska osoba pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenica zadobila lakše tjelesne ozljede", izjavio je Miloglav za Dubrovački dnevnik.

Podsjetimo, ona je u nedjelju navečer privedena zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

Prema riječima više sugovornika Dubrovačkog dnevnika, vrijeđala je ljude, lomila čaše i inventar, rastjerala dubrovačke goste iz objekta. Nakon što su joj Dubrovčani pozvali Hitnu pomoć zbog stanja u kojem se očito nalazila, stigla je i policija, a neki sugovornici tvrde kako je pritom i službene osobe vrijeđala i na njih nasrtala. Nakon toga je odvedena u prostorije policije, gdje je zadržana do dovođenja pred DORH.

Vlasnik spomenutog kafića nam je jučer potvrdio da je riječ o bivšoj reality zvijezdi. Kazao je kako protiv nje neće podnijeti kaznenu niti privatnu prijavu zbog oštećenja imovine. Prema njegovim riječima, isto neće učiniti ni vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta. Više o tome čitajte OVDJE.

Priopćenje policije: 'Vikala na goste objekta'

O svemu se sada oglasila i PU dubrovačko-neretvanska čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20,45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje.

U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu.

Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Nakon dovršenog ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku je osumnjičenoj odredio jednomjesečni istražni zatvor.

Osim toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Općinskom sudu u Dubrovniku.