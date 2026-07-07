Laura Prgomet s lisicama na rukama dovedena pred DORH: Objavljena snimka
Nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti slučaja, pa će tek nakon dovršetka postupka biti poznato što je prethodilo incidentu i koji su razlozi doveli do ovakvog razvoja događaja
Laura Prgomet, koju je publika upoznala u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni, jutros je privedena na ispitivanje pred DORH nakon incidenta koji se u nedjelju navečer dogodio u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik.
Naime, policija je u nedjelju intervenirala u jednom ugostiteljskom objektu zbog narušavanja javnog reda i mira. Bivša reality zvijezda navodno je vrijeđala goste, razbijala čaše te oštetila dio inventara, zbog čega su brojni posjetitelji napustili lokal.
Svjedoci tvrde da je zbog njezina ponašanja pozvana Hitna pomoć, a po dolasku policije navodno je vrijeđala i policijske službenike te se navodno pokušala fizički sukobiti s njima. Nakon intervencije privedena je u policijsku postaju, gdje je zadržana do jutrošnjeg dovođenja pred DORH, piše spomenuti portal.
Nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti slučaja, pa će tek nakon dovršetka postupka biti poznato što je prethodilo incidentu i koji su razlozi doveli do ovakvog razvoja događaja.