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NAKON INCIDENTA /

Laura Prgomet s lisicama na rukama dovedena pred DORH: Objavljena snimka

Laura Prgomet s lisicama na rukama dovedena pred DORH: Objavljena snimka
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Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti slučaja, pa će tek nakon dovršetka postupka biti poznato što je prethodilo incidentu i koji su razlozi doveli do ovakvog razvoja događaja

7.7.2026.
10:21
Hot.hr
A.K./Dubrovački dnevnik
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Laura Prgomet, koju je publika upoznala u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni, jutros je privedena na ispitivanje pred DORH nakon incidenta koji se u nedjelju navečer dogodio u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik. 

Naime, policija je u nedjelju intervenirala u jednom ugostiteljskom objektu zbog narušavanja javnog reda i mira. Bivša reality zvijezda navodno je vrijeđala goste, razbijala čaše te oštetila dio inventara, zbog čega su brojni posjetitelji napustili lokal.

Svjedoci tvrde da je zbog njezina ponašanja pozvana Hitna pomoć, a po dolasku policije navodno je vrijeđala i policijske službenike te se navodno pokušala fizički sukobiti s njima. Nakon intervencije privedena je u policijsku postaju, gdje je zadržana do jutrošnjeg dovođenja pred DORH, piše spomenuti portal. 

Laura Prgomet s lisicama na rukama dovedena pred DORH: Objavljena snimka
Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti slučaja, pa će tek nakon dovršetka postupka biti poznato što je prethodilo incidentu i koji su razlozi doveli do ovakvog razvoja događaja.

Laura PrgometUhicena
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