Laura Prgomet s lisicama na rukama dovedena pred DORH: Objavljena snimka

Laura Prgomet, koju je publika upoznala u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni, jutros je privedena na ispitivanje pred DORH nakon incidenta koji se u nedjelju navečer dogodio u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik.

Naime, policija je u nedjelju intervenirala u jednom ugostiteljskom objektu zbog narušavanja javnog reda i mira. Bivša reality zvijezda navodno je vrijeđala goste, razbijala čaše te oštetila dio inventara, zbog čega su brojni posjetitelji napustili lokal.

Svjedoci tvrde da je zbog njezina ponašanja pozvana Hitna pomoć, a po dolasku policije navodno je vrijeđala i policijske službenike te se navodno pokušala fizički sukobiti s njima. Nakon intervencije privedena je u policijsku postaju, gdje je zadržana do jutrošnjeg dovođenja pred DORH, piše spomenuti portal.

Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Nadležne službe još utvrđuju sve okolnosti slučaja, pa će tek nakon dovršetka postupka biti poznato što je prethodilo incidentu i koji su razlozi doveli do ovakvog razvoja događaja.