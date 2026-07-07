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Novi detalji o incidentu Laure Prgomet: Večer prije viđena u društvu Darka Lazića

Novi detalji o incidentu Laure Prgomet: Večer prije viđena u društvu Darka Lazića
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Foto: RTL

Prema novim informacijama, Laura Prgomet uoči incidenta viđena je u društvu srpskog folk pjevača

7.7.2026.
8:15
Hot.hr
RTL
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Nakon što je Dubrovački dnevnik prvi objavio informacije o incidentu u jednom dubrovačkom kafiću u Lapadskim dvorima, u kojem je sudjelovala Laura Prgomet, javnosti poznata po sudjelovanju u RTL-ovu showu Gospodin Savršeni, pojavili su se novi detalji o događajima koji su prethodili cijelom slučaju.

Prema informacijama do kojih je došao Dubrovački dnevnik, Prgomet je večer prije incidenta provela u jednom dubrovačkom noćnom klubu, gdje je bila u društvu više osoba. Među njima je, prema riječima sugovornika portala, bio i srpski folk pjevač Darko Lazić (34), nakon čega su zajedno napustili klub.

Novi detalji o incidentu Laure Prgomet: Večer prije viđena u društvu Darka Lazića
Foto: RTL

Nije poznato u kakvom su odnosu Prgomet i Lazić niti postoje informacije koje bi njihovo druženje povezivale s kasnijim događajima u kafiću.

Darko Lazić regionalnoj je javnosti poznat kao pobjednik glazbenog natjecanja Zvezde Granda, nakon čega je izgradio uspješnu glazbenu karijeru. Posljednjih godina često je punio medijske stupce i zbog privatnog života te brojnih prometnih prekršaja i drugih kontroverzi. Regionalni mediji izvještavali su o njegovoj teškoj prometnoj nesreći 2018. godine, nakon koje se borio za život, ali i o kasnijim slučajevima vožnje bez vozačke dozvole, prebrze vožnje te vožnje pod utjecajem alkohola.

Podsjetimo, prema ranijim informacijama, Laura Prgomet u petak navečer izazvala je incident u kafiću u Lapadskim dvorima. Svjedoci tvrde kako je razbijala čaše, vikala i vrijeđala prisutne goste, a nakon dolaska policije navodno je nastavila s agresivnim ponašanjem i vrijeđanjem policijskih službenika. Na mjesto događaja prije policije pozvana je i Hitna pomoć jer su djelatnici lokala procijenili da joj je potrebna liječnička pomoć.

Novi detalji o incidentu Laure Prgomet: Večer prije viđena u društvu Darka Lazića
Foto: Dubrovački dnevnik

O okolnostima cijelog događaja policija zasad nije objavila službeno priopćenje.

Laura PrgometIncidentDarko LazićUhićenjeGospodin Savršeni
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