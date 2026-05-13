Darko Lazić otkrio što su mu kolege napravile nakon smrti brata: 'Takve ljude sam precrtao'

Folk pjevač Darko Lazić (34) gostovao je u emisiji "Amidži šou" na televiziji Pink, gdje je prvi put iskreno progovorio o velikoj obiteljskoj tragediji koja ga je zadesila nakon smrti mlađeg brata Dragana Lazića.

Podsjetimo, Dragan Lazić poginuo je 11. ožujka ove godine u prometnoj nesreći, a Darko je sada otkrio kako se njegova obitelj nosi s velikim gubitkom.

"Bio je karizmatičan i volio je glazbu"

Lazić je ispričao kako se i njegov brat bavio pjevanjem, no nije želio javni život i medijsku eksponiranost.

"Da, i on se bavio pjevanjem. Bio je karizmatičan. Rekao sam mu: 'Ajde da snimimo neku pjesmu zajedno', a on mi je odgovorio: 'Buco, ne mogu ja taj život'", prisjetio se pjevač.

Dodao je kako je njegov brat često nastupao i više od njega, ali je privatnost uvijek držao podalje od očiju javnosti.

"Njegova obitelj sada je i moja"

Darko je priznao da je nakon tragedije preuzeo veliku odgovornost za bratovu obitelj.

"Da, to su i moja djeca. Naravno, dobio sam još dvije kćerkice, njegova obitelj je kao i moja", rekao je emotivno.

Govorio je i o odnosu koji je imao s bratom te priznao kako su se u jednom razdoblju udaljili.

"U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovjek nikada ne može slagati. Malo je bježao od mene, a ja sam sve vidio. Kada smo razgovarali i kada je shvatio da sam bio u pravu, opet smo se vratili na staro", ispričao je.

Zajedno su vozili motore

Pjevač je otkrio i da su obojica voljeli motore, ali da njegov brat nikada nije bio sklon brzoj vožnji i adrenalinu.

"Ja sam uvijek znao stisnuti gas, a on nikada nije volio brzu vožnju. Nije bio ovisnik o adrenalinu", rekao je Darko.

Dodao je kako je njegov brat u trenutku nesreće vozio nešto više od 100 kilometara na sat, što, kako kaže, za motor nije velika brzina.

"Razočarale su me neke kolege"

Lazić nije skrivao ni razočaranje ponašanjem pojedinih kolega nakon bratove smrti.

"Neke kolege su pisale poruke poput: 'Je l' moguće da nas Darko nije vidio?'. Ja pola ljudi od šoka nisam ni registrirao", rekao je.

Istaknuo je kako je bio pod lijekovima i u teškom psihičkom stanju te da su ga takve reakcije duboko pogodile.

"Takve ljude sam precrtao i razočarao se u njih", priznao je.

"Praznina će ostati zauvijek"

Pjevač je govorio i o kritikama koje je dobio nakon što se relativno brzo vratio nastupima i glazbi.

"Doktoru umre netko pa se mora vratiti operirati pacijente. Ja za bratom tugujem srcem i ta praznina će se osjećati zauvijek", rekao je.

Dodao je kako mora nastaviti raditi zbog svoje obitelji i velike odgovornosti koju sada nosi.

"Moram pjevati jer moram čuvati svoju obitelj. Sad moram biti glava kuće, od mene sve ovisi. Ne želim da me netko sažalijeva. Zdrav sam, živ sam i radit ću", zaključio je Darko.