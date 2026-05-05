Supruga Darka Lazića otvorila dušu nakon velike tragedije: 'Rekla sam mu da potraži pomoć'

Katarina Lazić, supruga popularnog pjevača Darka Lazića, otvoreno je progovorila o teškim trenucima kroz koje je njihova obitelj prolazila, ali i o načinu na koji se njezin suprug nosio s gubitkom brata Dragana Lazića.

U emotivnom razgovoru za Blic otkrila je kako je Darko nakon tragedije utjehu pronašao u vjeri. Iako su mnogi očekivali da će ga bol slomiti i udaljiti od javnosti, Katarina tvrdi da se to nije dogodilo.

„Nisu ga obuzele crne misli, barem je to moja procjena. Nije čak želio ni odustati od glazbe, iako mu je bilo izuzetno teško pjevati. Nastavio je zbog obitelji, ali i zbog ljubavi prema glazbi“, rekla je.

'Rekla sam mu da potraži pomoć'

Katarina se osvrnula i na prometnu nesreću koju je Darko ranije doživio, ističući da tada nije očekivala ozbiljne posljedice.

„Nisam mislila da će imati posljedice, jer su ozljede bile male. Vjernica sam, vjerujem u Boga i često sam se molila da ga čuva zbog njegove brze vožnje“, ispričala je, dodajući kako je oduvijek vjerovala da će se njezin suprug promijeniti.

Ipak, priznaje da mu je u jednom trenutku savjetovala da potraži stručnu pomoć.

„Rekla sam mu da bi možda trebao razgovarati s nekim, jer je situacija bila teška za sve nas, a za njega posebno. Nije potražio takvu vrstu pomoći, ali je pronašao mir u vjeri, kroz odlaske u crkvu i samostane, gdje je razgovarao sa svećenicima“, objasnila je Katarina.

'Darkovu djecu ne doživljavam kao svoju'

Govoreći o obiteljskim odnosima, dotaknula se i odnosa s bivšim partnericama svog supruga, među kojima je i Ana Sević, s kojom, kako kaže, ima korektan odnos, dok je s Marinom Gagić manje bliska.

Na pitanje kako doživljava Darkovu djecu, bila je iskrena:

„Ne doživljavam ih kao svoju djecu. Gledam na njih kao na djecu nekoga tko mi je blizak, kao da su djeca moje sestre, ali ne kao da su moja“, zaključila je Katarina Lazić.

