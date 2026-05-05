FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNA ISPOVIJEST /

Supruga Darka Lazića otvorila dušu nakon velike tragedije: 'Rekla sam mu da potraži pomoć'

Supruga Darka Lazića otvorila dušu nakon velike tragedije: 'Rekla sam mu da potraži pomoć'
×
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Govoreći o obiteljskim odnosima, dotaknula se i odnosa s bivšim partnericama svog supruga, među kojima je i Ana Sević, s kojom, kako kaže, ima korektan odnos, dok je s Marinom Gagić manje bliska

5.5.2026.
8:59
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Katarina Lazić, supruga popularnog pjevača Darka Lazića, otvoreno je progovorila o teškim trenucima kroz koje je njihova obitelj prolazila, ali i o načinu na koji se njezin suprug nosio s gubitkom brata Dragana Lazića.

U emotivnom razgovoru za Blic otkrila je kako je Darko nakon tragedije utjehu pronašao u vjeri. Iako su mnogi očekivali da će ga bol slomiti i udaljiti od javnosti, Katarina tvrdi da se to nije dogodilo.

„Nisu ga obuzele crne misli, barem je to moja procjena. Nije čak želio ni odustati od glazbe, iako mu je bilo izuzetno teško pjevati. Nastavio je zbog obitelji, ali i zbog ljubavi prema glazbi“, rekla je.

'Rekla sam mu da potraži pomoć'

Katarina se osvrnula i na prometnu nesreću koju je Darko ranije doživio, ističući da tada nije očekivala ozbiljne posljedice.

„Nisam mislila da će imati posljedice, jer su ozljede bile male. Vjernica sam, vjerujem u Boga i često sam se molila da ga čuva zbog njegove brze vožnje“, ispričala je, dodajući kako je oduvijek vjerovala da će se njezin suprug promijeniti.

Ipak, priznaje da mu je u jednom trenutku savjetovala da potraži stručnu pomoć.

„Rekla sam mu da bi možda trebao razgovarati s nekim, jer je situacija bila teška za sve nas, a za njega posebno. Nije potražio takvu vrstu pomoći, ali je pronašao mir u vjeri, kroz odlaske u crkvu i samostane, gdje je razgovarao sa svećenicima“, objasnila je Katarina.

Supruga Darka Lazića otvorila dušu nakon velike tragedije: 'Rekla sam mu da potraži pomoć'
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

'Darkovu djecu ne doživljavam kao svoju'

Govoreći o obiteljskim odnosima, dotaknula se i odnosa s bivšim partnericama svog supruga, među kojima je i Ana Sević, s kojom, kako kaže, ima korektan odnos, dok je s Marinom Gagić manje bliska.

Na pitanje kako doživljava Darkovu djecu, bila je iskrena:

„Ne doživljavam ih kao svoju djecu. Gledam na njih kao na djecu nekoga tko mi je blizak, kao da su djeca moje sestre, ali ne kao da su moja“, zaključila je Katarina Lazić.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Danas je lakše kupiti stan nego prije 20 godina, ekonomski analitičar: 'Imamo vrlo blagi oporavak'

Darko LazićObiteljska Tragedija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike