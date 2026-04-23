FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLOMLJEN, ALI HRABAR /

Darko Lazić snima spot za pokojnog brata, snagu u najtežim trenucima mu pruža kolega Đani

Darko Lazić snima spot za pokojnog brata, snagu u najtežim trenucima mu pruža kolega Đani
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dragan Lazić poginuo je u teškoj prometnoj nesreći 11. ožujka, u 33. godini, ostavivši iza sebe obitelj – suprugu i dvije kćeri.

23.4.2026.
10:34
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U znak sjećanja na brata koji je izgubio život u prometnoj nesreći, pjevač Darko Lazić odlučio je snimiti pjesmu.

Lazić je jučer snimao spot, o čemu je obavijestio pratitelje na društvenim mrežama. Objave sa snimanja dirnule su mnoge, a posebnu podršku u tim teškim trenucima pružio mu je kolega Radiša Trajković Đani, piše Blic.

Foto: Instagram/Screenshot

Na fotografijama i videozapisima koje je podijelio na Instagramu može se vidjeti upravo Đani, koji je bio uz njega tijekom snimanja.

Foto: Instagram/Screenshot

Podsjetimo, Dragan Lazić poginuo je u teškoj prometnoj nesreći 11. ožujka, u 33. godini, ostavivši iza sebe obitelj – suprugu i dvije kćeri.

Darko se tada, vidno slomljen, obratio javnosti:

"Bit ću jako kratak, neću puno pričati. Ne znam što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca, svog najrođenijeg, što ne bih nikome poželio", rekao je kroz suze.

Darko LazićSnimanje SpotaBrat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
