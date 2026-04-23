Darko Lazić snima spot za pokojnog brata, snagu u najtežim trenucima mu pruža kolega Đani

U znak sjećanja na brata koji je izgubio život u prometnoj nesreći, pjevač Darko Lazić odlučio je snimiti pjesmu.

Lazić je jučer snimao spot, o čemu je obavijestio pratitelje na društvenim mrežama. Objave sa snimanja dirnule su mnoge, a posebnu podršku u tim teškim trenucima pružio mu je kolega Radiša Trajković Đani, piše Blic.

Foto: Instagram/Screenshot

Na fotografijama i videozapisima koje je podijelio na Instagramu može se vidjeti upravo Đani, koji je bio uz njega tijekom snimanja.

Foto: Instagram/Screenshot

Podsjetimo, Dragan Lazić poginuo je u teškoj prometnoj nesreći 11. ožujka, u 33. godini, ostavivši iza sebe obitelj – suprugu i dvije kćeri.

Darko se tada, vidno slomljen, obratio javnosti:

"Bit ću jako kratak, neću puno pričati. Ne znam što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca, svog najrođenijeg, što ne bih nikome poželio", rekao je kroz suze.

