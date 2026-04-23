Darko Lazić o preminulom bratu i kritikama: 'To samo maloumni mogu napisati'

Srpski pjevač Darko Lazić (34) proživljava jedno od najtežih razdoblja u životu nakon smrti brata Dragana Lazića. U emotivnom istupu prvi je put za Kurir otvoreno govorio o gubitku koji ga je, kako kaže, potpuno promijenio. Priznaje da mu je teško govoriti o vlastitom stanju jer pokušava ostati snažan zbog obitelji. Ističe da tugu nosi u sebi i da je ne pokazuje javno, iako mu nije nimalo lako. Povratak nastupima objašnjava time što mu upravo posao pomaže da se nosi s boli, bez obzira na kritike dijela javnosti.

"Tugu koju ja nosim samo ja znam, a ovo što drugi komentiraju u smislu “vratio se na scenu i počeo raditi“ to samo mogu maloumni napisati i pomisliti i tih ljudi mi je žao.", rekao je Lazić.

Naglašava i da bi njegov brat sigurno želio da nastavi pjevati te da ga osjeća uz sebe svakodnevno. “On je i dalje sa mnom, u mom srcu”, poručuje, dodajući da vrijeme ne briše rane, ali uči čovjeka kako živjeti s njima.

Foto: Instagram

Podrška obitelji

Posebno je istaknuo koliko mu znači obitelj, ne samo njegova, nego i bratova, o kojoj planira brinuti kao o vlastitoj. Dragan je iza sebe ostavio suprugu i dvoje djece, a Darko kaže da mu je važno ostati oslonac svima njima.

"Fali mi dosta u mnogim trenucima i nažalost, mi ljudi tek kada izgubimo nekog, vidimo koliko nam neka osoba znači u životu. Moj brat i ja smo bili nerazdvojni i fali mi… Fali mi u mnogo toga, ali život ide dalje i znam da je uz mene i sve što radim radit ću duplo jače i duplo bolje zbog njega i sebe, kao i zbog svoje i njegove obitelji. Nisam sam, imam sada i moju i njegovu djecu, sve je to moja obitelj i ne smijem ga razočarati, moram biti bolji i jači nego ikad.", kazao je na rubu suza.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Vjera mu pomaže

U procesu suočavanja s gubitkom veliku ulogu ima i vjera. Pjevač je nedavno boravio u Manastiru Hilandaru, pravoslavnom samostanu na Svetoj Gori (op.a. poluotok u Grčkoj poznat po strogom monaškom životu i duhovnosti). Tamo je, kako kaže, kroz razgovore s monasima (redovnicima) dobio drugačiji pogled na život i shvatio koliko su materijalne stvari nevažne.

"Čovjek bez vjere je prazan čovjek i ona je najbitnija. Kada čovjek izgubi vjeru, on luta i ne postoji. Bez vjere ne možemo postići ciljeve", zaključio je.

Dotaknuo se i komentara okoline, ističući da svatko tugu proživljava na svoj način. Iako ga javnost često vidi nasmijanog zbog prirode njegova posla, naglašava da je stvarnost iza pozornice potpuno drugačija. Govoreći o budućnosti, najavio je kako planira održati veliki koncert koji će velikim dijelom posvetiti svom bratu, uključujući pjesme koje je volio. Dodaje da mu je žao što nisu uspjeli snimiti duet koji su planirali.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Na kraju se osvrnuo i na sprovod, gdje je, uz obitelj i prijatelje, bilo i kolega. Iako vjeruje da je većina došla iskreno, smatra da je bilo i onih koji su se pojavili iz drugih razloga: "Imam prijatelje s kojima idem kroz život i svi koji su bili, došli su da ispoštuju mene jer je to velika tragedija, ali vjerujem da je bilo onih koji su došli da bi se ispromovirali, a neki su rekli da su ga čak i sanjali. Pa tko su oni da ga sanjaju? Ne bih o tome i nadam se samo da svi koji su bili, su došli iskreno.", zaključio je Lazić za Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: