DALIĆ PREZADOVOLJAN /

Musa nezaustavljiv! 12. gol sezone i skok na vrh ljestvice strijelaca

Foto: Brooks Von Arx/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

17.5.2026.
9:38
Hina
Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa opet je bio strijelac u gostujućoj pobjedi svog Dallasa 3-2 nad San Jose Earthquakesa u 14. kolu MLS-a.

Patrickson Delgado je postigao gol za vodstvo Dallasa 1-0 54 sekunde nakon početka utakmice, ali su Earthquakesi izjednačili na 1-1 u 18. minuti pogotkom Beaua Lerouxa zamahnuo desnom nogom s vrha penala i savršeno pogodio u gornji desni kut gola.

Musa je doveo Dallas u vodstvo u 49. minuti utakmice. To mu je 12. gol u sezoni čime se popeo na drugo mjesto po broju postignutih golova u ligi, iza Huga Cuypersa iz Chicago Firea.

San Jose je izjednačio u 81. minuti kada je Reid Roberts postigao gol iz kornera, a pobjedu je Dallasu osigurao Sam Sarver koji je zabio u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Dallas je s 22 boda (6-4-4) peti u Zapadnoj konferenciji MLS-a, dok je San Jose na drugom mjestu (9-3-2) s 29 bodova, koliko ima i vodeći Vancouver.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
