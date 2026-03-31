NAKON TRAGEDIJE /

Darko Lazić odgovorio na napade: Čekajte ljudi, imate li vi imalo respekta?'

Darko Lazić odgovorio na napade: Čekajte ljudi, imate li vi imalo respekta?'
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Nakon obiteljske tragedije, Darko Lazić nastavio je pjevati, a ljudi na društvenim mrežama imali su svakakve komentare

31.3.2026.
8:36
Lara Horvat
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Darko Lazić (34), poznati srbijanski pjevač ostao je bez brata Dragana, koji je poginuo u prometnoj nesreći 11. ožujka. Nakon smrtnog slučaja, Darko je skupio svu snagu da održi prvi nastup, a ljudi na društvenim mrežama imali su svakakve negativne komentare.

Pisali su da nije u redu što nastupa, jer nije prošlo 40 dana od smrti njegova brata. U ovim trenucima, Lazić je dobio podršku obitelji, a na Instagramu je podijelio poruke.  

"Imaš Boga i to ti je više nego dovoljno", objavio je pjevač koji je sada preuzeo odgovornost da brine o obitelji svog brata.

Foto: Instagram

"Disciplina je kada tvoja smirenost ulijeva veći strah nego tuđi bijes", druga je objava koju je Darko objavio. 

Foto: Instagram

Nakon inspirativnih citata, Lalić je objavio dvije objave koje pokazuju kako se njegova i bratova djeca igraju. 

'On prvi ne bi htio da prekinem pjevati'

Poznati pjevač teško se nosi s gubitkom brata i istaknuo je da se morao vratiti pjevanju. 

"Ne znam što bih rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam nastaviti pjevati. Pritom, znam da on prvi ne bi htio da prekinem pjevati", rekao je Lalić u intervjuu za Telegraf.

Darko je komentirao da je pročitao komentare ljudi da nije prošlo ni 40 dana, a već se vratio pjevanju te da je pomislio:

"Pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri obitelji", rekao je i priznao da mu je teško pjevati, ali da mora brinuti o svojoj i bratovoj obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: U boci, u staklenci ili bez ambalaže: Majoneza više nije samo za sendvič, sad se može i svirati

