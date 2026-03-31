Darko Lazić odgovorio na napade: Čekajte ljudi, imate li vi imalo respekta?'
Nakon obiteljske tragedije, Darko Lazić nastavio je pjevati, a ljudi na društvenim mrežama imali su svakakve komentare
Darko Lazić (34), poznati srbijanski pjevač ostao je bez brata Dragana, koji je poginuo u prometnoj nesreći 11. ožujka. Nakon smrtnog slučaja, Darko je skupio svu snagu da održi prvi nastup, a ljudi na društvenim mrežama imali su svakakve negativne komentare.
Pisali su da nije u redu što nastupa, jer nije prošlo 40 dana od smrti njegova brata. U ovim trenucima, Lazić je dobio podršku obitelji, a na Instagramu je podijelio poruke.
"Imaš Boga i to ti je više nego dovoljno", objavio je pjevač koji je sada preuzeo odgovornost da brine o obitelji svog brata.
"Disciplina je kada tvoja smirenost ulijeva veći strah nego tuđi bijes", druga je objava koju je Darko objavio.
Nakon inspirativnih citata, Lalić je objavio dvije objave koje pokazuju kako se njegova i bratova djeca igraju.
'On prvi ne bi htio da prekinem pjevati'
Poznati pjevač teško se nosi s gubitkom brata i istaknuo je da se morao vratiti pjevanju.
"Ne znam što bih rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam nastaviti pjevati. Pritom, znam da on prvi ne bi htio da prekinem pjevati", rekao je Lalić u intervjuu za Telegraf.
Darko je komentirao da je pročitao komentare ljudi da nije prošlo ni 40 dana, a već se vratio pjevanju te da je pomislio:
"Pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri obitelji", rekao je i priznao da mu je teško pjevati, ali da mora brinuti o svojoj i bratovoj obitelji.
POGLEDAJTE VIDEO: U boci, u staklenci ili bez ambalaže: Majoneza više nije samo za sendvič, sad se može i svirati