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Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule

Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule
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Foto: TMDB

Na domaću streaming scenu stigla je nova kriminalistička serija 'IQ 160', prvi hrvatski Voyo original s Dajanom Čuljak i Lukom Perošem u glavnim ulogama.

27.7.2026.
12:39
Hot.hr
TMDB
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Priča prati Marinu Kapov, samohranu majku i čistačicu u policijskoj postaji, čiji nevjerojatni kvocijent inteligencije postaje tajno oružje u rješavanju zločina. No, ova naizgled jedinstvena premisa zapravo je hrvatska inačica globalnog televizijskog fenomena koji je svoj uspješan pohod započeo u Francuskoj.

Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule
Foto: TMDB

Original koji je osvojio Europu

Korijeni domaće serije sežu u 2021. godinu, kada je premijerno prikazana francusko-belgijska serija 'HPI (Haut Potentiel Intellectuel)'. U središtu je Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), 38-godišnja čistačica, majka troje djece i vlasnica kaotičnog privatnog života. Njezin lik, s nultom tolerancijom za autoritet, ali s genijalnim umom, preko noći je postao televizijski fenomen. Serija je srušila rekorde gledanosti, postavši jedan od najvećih europskih hitova. Spoj britkog humora, napetih kriminalističkih slučajeva i dirljivih obiteljskih trenutaka pokazao se kao dobitna kombinacija koja je osigurala produkciju čak pet sezona.

Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule
Foto: TMDB
Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule
Foto: TMDB

Recept za uspjeh: Neodoljiva junakinja

Što je format 'HPI' učinilo toliko privlačnim da je potaknuo niz međunarodnih adaptacija? Tajna leži u arhetipu glavne junakinje. Morgane, odnosno Marina u našoj verziji, nije tipična genijalka. Glasna je, nekonvencionalna i impulzivna, što je čini nevjerojatno ljudskom i bliskom publici. Njezina sposobnost da vidi ono što promakne iskusnim detektivima, dok se bori s neplaćenim računima, stvara dinamičnu priču. Tome pridonosi i odnos s partnerom, strogim inspektorom - klasična priča o suprotnostima koje se privlače i pružaju izvor komičnih i napetih situacija. Univerzalnost formule potvrđuju i brojne druge verzije, od američke 'High Potential' do slovačke, grčke i češke inačice.

Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule
Foto: TMDB

Uspjeh originalne francuske serije i njezinih brojnih adaptacija dokaz je da publika žudi za pričama koje su istovremeno pametne, zabavne i dirljive. 'IQ 160' donosi upravo to - priliku da kroz avanture jedne izvanredne žene zavirimo u svijet zločina na ulicama Zagreba, ali i da se nasmijemo životnim apsurdima. S obzirom na snažan izvorni materijal i talentiranu domaću ekipu, hrvatska verzija ima sve preduvjete da osvoji srca gledatelja i postane serija o kojoj će se još dugo pričati. Ako tražite novu domaću seriju sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

VoyoIq 160Nova SerijaAdaptacija
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