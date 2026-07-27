Nova Voyo original serija 'IQ 160' ima tajnu koja se krije iza uspješne francuske formule

Priča prati Marinu Kapov, samohranu majku i čistačicu u policijskoj postaji, čiji nevjerojatni kvocijent inteligencije postaje tajno oružje u rješavanju zločina. No, ova naizgled jedinstvena premisa zapravo je hrvatska inačica globalnog televizijskog fenomena koji je svoj uspješan pohod započeo u Francuskoj.

Foto: TMDB

Original koji je osvojio Europu

Korijeni domaće serije sežu u 2021. godinu, kada je premijerno prikazana francusko-belgijska serija 'HPI (Haut Potentiel Intellectuel)'. U središtu je Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), 38-godišnja čistačica, majka troje djece i vlasnica kaotičnog privatnog života. Njezin lik, s nultom tolerancijom za autoritet, ali s genijalnim umom, preko noći je postao televizijski fenomen. Serija je srušila rekorde gledanosti, postavši jedan od najvećih europskih hitova. Spoj britkog humora, napetih kriminalističkih slučajeva i dirljivih obiteljskih trenutaka pokazao se kao dobitna kombinacija koja je osigurala produkciju čak pet sezona.

Foto: TMDB

Foto: TMDB

Recept za uspjeh: Neodoljiva junakinja

Što je format 'HPI' učinilo toliko privlačnim da je potaknuo niz međunarodnih adaptacija? Tajna leži u arhetipu glavne junakinje. Morgane, odnosno Marina u našoj verziji, nije tipična genijalka. Glasna je, nekonvencionalna i impulzivna, što je čini nevjerojatno ljudskom i bliskom publici. Njezina sposobnost da vidi ono što promakne iskusnim detektivima, dok se bori s neplaćenim računima, stvara dinamičnu priču. Tome pridonosi i odnos s partnerom, strogim inspektorom - klasična priča o suprotnostima koje se privlače i pružaju izvor komičnih i napetih situacija. Univerzalnost formule potvrđuju i brojne druge verzije, od američke 'High Potential' do slovačke, grčke i češke inačice.

Foto: TMDB

Uspjeh originalne francuske serije i njezinih brojnih adaptacija dokaz je da publika žudi za pričama koje su istovremeno pametne, zabavne i dirljive. 'IQ 160' donosi upravo to - priliku da kroz avanture jedne izvanredne žene zavirimo u svijet zločina na ulicama Zagreba, ali i da se nasmijemo životnim apsurdima. S obzirom na snažan izvorni materijal i talentiranu domaću ekipu, hrvatska verzija ima sve preduvjete da osvoji srca gledatelja i postane serija o kojoj će se još dugo pričati. Ako tražite novu domaću seriju sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.