Cedevita putnike na Lučkom dočekuje uz malo ljetno osvježenje
Ljetni vikendi znače jedno – pune autoceste, duga putovanja i prve kolone na putu prema moru. No putnike koji su ovih dana prolazili naplatnom postajom Lučko dočekalo je i jedno neočekivano osvježenje.
Umjesto uobičajenog preuzimanja naplatne kartice, dobili su i Cedevita On The Go bočicu i praktični mini ventilator, malu gestu koja je mnogima uljepšala početak godišnjeg odmora.
Cedevita On The Go omogućuje da se omiljeni vitaminski napitak pripremi u svega nekoliko sekundi. Dovoljno je Povuci. Stisni. Protresi. Uživaj. – povući čep, pritisnuti kako bi se sadržaj oslobodio u vodu, protresti i uživati u omiljenom okusu gdje god vas put odvede.
Bilo da ste krenuli prema obali, istražujete hrvatske gradove ili ste tek na početku svog ljetnog putovanja, Cedevita On The Go praktičan je suputnik koji stane u svaku torbu, ruksak ili držač za čaše u automobilu. Dostupna je u okusima naranče, limuna, limunske trave, bazge i limuna, limete te ananasa i manga, pa svatko može pronaći svog favorita.
Kao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih brendova, Cedevita već generacijama prati svakodnevne trenutke svojih potrošača. Ovom ljetnom aktivacijom želi biti dio i njihovih putovanja te pokazati da su upravo male geste često dovoljne da put prema odredištu učine ugodnijim.
Jer ljeto počinje već na prvim kilometrima puta – a uz Cedevita On The Go ono može biti još malo ugodnije.
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