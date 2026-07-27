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USPJEŠAN I ZGODAN /

Njegovo lice često viđate na malim ekranima: Znate li tko je suprug Monike Kravić?

Njegovo lice često viđate na malim ekranima: Znate li tko je suprug Monike Kravić?
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Par je svoju vezu u početku skrivao od javnosti, a sudbonosno "da" izrekli su 1. svibnja 2021. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu

27.7.2026.
13:55
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Iako se godinama već drži podalje od javnosti i medija, Monika Olujić  (44) (nekada Kravić), i dalje izazivala veliki interes javnosti. Ova crnokosa ljepotica danas radi kao uspješna producentica i scenografkinja, a iako svoj privatni život javno ne eksponira, poznato je kako je godinama već u sretnom braku s odvjetnikom Franom Olujićem (49). 

Iz poznate odvjetničke obitelji

Fran Olujić jedan je od najpoznatijih hrvatskih odvjetnika mlađe generacije. Rođen je u obitelji poznatog zagrebačkog odvjetnika Željka Olujića, od kojeg je naslijedio interes za pravnu profesiju. Tijekom karijere specijalizirao se za kazneno pravo te je zastupao brojne poznate osobe i poduzetnike u medijski eksponiranim predmetima. Zbog prirode svog posla često daje izjave ispred sudova i predmet je velikog interesa javnosti.

Posebnu pozornost privukao je i njegov ljubavni život kada je 2019. godine započeo vezu s Monikom Kravić, nekadašnjom voditeljicom te bivšom suprugom Marija Mamića. Par je svoju vezu u početku skrivao od javnosti, a sudbonosno "da" izrekli su 1. svibnja 2021. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu.

Njegovo lice često viđate na malim ekranima: Znate li tko je suprug Monike Kravić?
Foto: Marko Juric/PIXSELL

Sinčić kao kruna ljubavi

Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja dobili su sina Ivana, prvo zajedničko dijete, dok Monika iz prvog braka ima još dvojicu sinova. Nakon udaje uzela je suprugovo prezime te se gotovo potpuno povukla iz javnog života, posvetivši se obitelji.

Za razliku od supruge, Fran Olujić i dalje je često prisutan u medijima zbog svog odvjetničkog angažmana. Iako ga se redovito može vidjeti pred kamerama tijekom važnih sudskih procesa, o privatnom životu gotovo nikada ne govori, nastojeći obitelj držati izvan fokusa javnosti. Upravo zbog toga svaki njihov zajednički izlazak ili rijetko pojavljivanje na javnim događanjima izaziva velik interes domaćih medija.

Monika KravićFran Olujić
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