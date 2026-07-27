Sutra gledaj uživo na Voyo: Pobjeda Dinamu donosi nastavak borbe za Ligu Prvaka, a poraz kompliciran ispit

Nakon 1:1 u prvoj utakmici, pred 'Modrima' je dvoboj koji ne odlučuje samo o prolasku, već usmjerava čitavu europsku sezonu kluba na jedan od dva potpuno različita kolosijeka. Ulog je ogroman.

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Domaćini su dugo vodili pogotkom Brightona Labeaua iz dvadesete minute, a u prvom poluvremenu su propustili još nekoliko dobrih prilika. Dinamo je u nastavku ipak preuzeo kontrolu nad igrom. Pritisak se isplatio tek u 86. minuti, kada je Miha Zajc preciznim udarcem iskoristio veliku pogrešku domaće obrane i postavio konačnih 1:1. Taj pogodak dao je zagrebačkoj momčadi aktivan rezultat i prednost domaćeg terena u uzvratu, no služi i kao ozbiljno upozorenje.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Put prema Ligi prvaka ili selidba u niži rang

Sutrašnji ishod izravno definira Dinamov europski put. Pobjeda vodi 'Modre' u treće pretkolo Lige prvaka, gdje ih čeka, na papiru, povoljan ždrijeb: pobjednik dvoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Prolazak u toj rundi osigurao bi minimalno grupnu fazu Europske lige i doveo ih na korak od ulaska u elitnu fazu Lige prvaka. S druge strane, bilo koji ishod osim pobjede znači kraj snu o Ligi prvaka. Europska priča se tada nastavlja u trećem pretkolu Europske lige, a potencijalni suparnik bio bi pobjednik susreta islandskog Víkingura i izraelskog Hapoel Be'er Sheve.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Dinamo favorit, no oprez je nužan

Unatoč neizvjesnom rezultatu, Dinamo u uzvrat ulazi kao izraziti favorit. Hrvatski prvak, koji je lani opet suvereno vratio naslov, ima neusporedivo više europskog iskustva. Forma također ide u prilog Zagrepčanima koji nisu izgubili natjecateljsku utakmicu od veljače. S druge strane, Thun proživljava bajku. Prošle sezone su kao povratnici u prvu ligu senzacionalno osvojili svoj prvi naslov prvaka u 128-godišnjoj povijesti. Ipak, njihov uspjeh zasjenio je odlazak trenera Maurizija Lustrinellija, tvorca šampionske momčadi. Njihova forma na kraju prošle sezone bila je loša, a nestabilnost bi mogla biti ključna na Maksimiru.

Devedeset minuta na Maksimiru dat će odgovor hoće li Dinamo nastaviti sanjati Ligu prvaka ili će već na prvoj prepreci tražiti zadovoljštinu u Europskoj ligi. Pritisak je na domaćinu, no kvaliteta i iskustvo su na njihovoj strani.

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