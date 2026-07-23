Dajana Čuljak o ulozi u 'IQ 160': U Marini sam pronašla svoj obrambeni mehanizam

Tornado energije zvan Marina

U središtu radnje je Marina, samohrana majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji, čiji mozak radi 'sto na sat'. S kvocijentom inteligencije 160, ona je kaotična, direktna i sarkastična, a život joj se mijenja iz korijena kada svoje izvanredne sposobnosti počne koristiti kako bi pomogla policiji. 'Ona je kao neki tornado, non-stop se nešto događa', opisuje Dajana. Unatoč kaosu koji je okružuje, Marina je u suštini dobra osoba. 'Kad napravi pogrešku, ispravi je, ali opet s dozom šale, što mi se sviđa', objašnjava glumica.

Bijeg od Paule i urnebesni stil

Glumičin je cilj bio stvoriti potpuno drugačiji lik od Paule Lončar. 'Najveća mi je briga bila da se ne podvuče kao, evo, samo smo joj obojili kosu i opet nam to isto servira', iskreno je priznala Čuljak. Transformacija je bila potpuna, a jedan od najupečatljivijih aspekata lika jest njezin jedinstven stil. 'Sjećam se proba kostima, mislila sam da se zafrkavaju. Žuto, zeleno, tigar, leopard, zebra, narančasti ruž... Ali nakon par dana navikneš se', ispričala je kroz smijeh. Upravo joj je ta ekscentričnost predstavljala poseban glumački užitak.

Foto: voyo

'Grozan' kolega i kemija bez ega

Ključan dio serije je Marinina suradnja s ozbiljnim inspektorom Ramljakom, kojeg glumi Luka Peroš. Njihov odnos, pun duhovitih sukoba, nosi velik dio radnje, a kemija među glumcima bila je prisutna od samog početka. 'Upoznali smo se na audiciji i kad smo radili scenu, poželjela sam da je to to', prisjetila se. Ta energija prenijela se na snimanje, ispunjeno šalama. Na pitanje o suradnji, kroz smijeh kaže: 'Grozno i užasno naporan kolega', odmah pojasnivši da je riječ o internoj zafrkanciji. 'Super je Luka. Stvarno. Stariji kolega koji nema tu nekog ega. To mi je najbitnije', naglasila je.

Foto: RTL

Uloga Marine stigla je u pravom trenutku, baš kada se bojala 'rupe' u karijeri. 'Kada sam bila na audiciji, sjećam se da sam pomislila: ajme, da bar ovo dobijem. I onda sam to dobila. Baš sam sretna', otkrila je. S obzirom na to da je sarkazam, kako kaže, i njezin privatni obrambeni mehanizam, u Marini je pronašla dio sebe. 'S ljubavlju smo radili ovu seriju i nadam se da će se publici svidjeti', zaključuje. Dajanu Čuljak kao Genijalnu Marinu gledaj u prvoj hrvatskoj Voyo original seriji od petka 24.7.