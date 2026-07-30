FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA U ZAGREBU /

Hrabre njuške podijelile detalje užasa: Mačiću su na školskom igralištu iščupali rep i cipelarili ga

Hrabre njuške podijelile detalje užasa: Mačiću su na školskom igralištu iščupali rep i cipelarili ga
×
Foto: Udruga Hrabre njuške/Facebook

Mačiću je potrebna hitna operacija i amputacija

30.7.2026.
17:25
Dunja Stanković
Udruga Hrabre njuške/Facebook
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Udruga Hrabre njuške upozorila je na stravičan slučaj mačića Gustava kojemu su, prema dojavi, nepoznati počinitelj ili više njih, iščupali rep i iscipelarili ga na školskom igralištu zbog čega mora na hitnu operaciju i amputaciju. 

Prema dojavi koju je dobila udruga, mačića od svega četiri ili pet mjeseci starosti su na igralištu udarali nogama, vitlali njime držeći ga za rep i bacali. "Hitno je prevezen veterinaru u strašnim bolovima. I bez obzira na sve što mu je ljudska ruka napravila, on je i dalje najmazniji i predivan prema ljudima", navode u objavi na društvenim mrežama. 

RTG snimke otkrile su tešku traumatsku ozljedu. Iz udruge navode da mačiću nedostaje dio repnih kralježaka što ukazuje na to da mu je netko nasilno otrgnuo rep ili iščupao ga. Posljedice ovakvih ozljeda mogu biti trajne. 

"Kod ovakvih monstruoznih ozljeda ne radi se samo o gubitku repa - u bazi se nalaze i živci koji kontroliraju mokrenje i stolicu. Zbog toga postoji realan rizik da će Gustav doživotno ostati inkontinentan", napominju iz udruge. 

Kod nekih životinja je moguć oporavak kroz vrijeme ako živci nisu trajno uništeni, no nisu sve takve sreće. 

Svoje pratitelje su zamolili za pomoć i donacije budući da mačić zahtjeva daljnje liječenje - amputaciju i operaciju. "Ovim putem vas molimo, doslovno preklinjemo za podršku. Jednostavno ne možemo izgurati same", dodaju u objavi.

Nije poznato gdje se to točno dogodilo ni tko je odgovoran za teško ozljeđivanje mačića. Upit smo poslali zagrebačkoj policiji te ćemo njih odgovor objaviti kada stigne. 

MačićživotinjaMučenjeCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike