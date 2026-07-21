Stražari ruskog zatvora presreli mačku: Pogledajte što je nosila zatvorenicima

Djelatnici ruskog zatvora u utorak su presreli mačku koju su počinitelji navodno koristili za krijumčarenje droge u Kaznenu koloniju broj 17 u Nižnjem Novgorodu.

Prema Federalnoj zatvorskoj službi (FSIN), "krzneni prijestupnik" nosio je dvije improvizirane platnene ogrlice u kojima su bile skrivene zabranjene stvari namijenjene zatvorenicima, piše Euronews.

Russian prison officers intercepted a cat carrying narcotics near a correctional facility in Nizhny Novgorod region.



They found two homemade fabric collars attached to the animal containing prohibited substances. pic.twitter.com/JryEhF9C7T — Radar Africa (@radarafricacom) July 21, 2026

Osoblje kolonije uočilo je mačku-dostavljača droge prije nego što je ušla u objekt. Životinja je uhvaćena i skinute su joj ogrlice.

Na mjesto događaja brzo je stigao vodič sa psom tragačem, a pas je potvrdio da ogrlice sadrže narkotike.

Predstavnici FSIN-a rekli su da je mačka puštena nakon što su se službenici uvjerili da nije ozlijeđena.