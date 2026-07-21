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Stražari ruskog zatvora presreli mačku: Pogledajte što je nosila zatvorenicima

Stražari ruskog zatvora presreli mačku: Pogledajte što je nosila zatvorenicima
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Foto: RTL Direkt

Na mjesto događaja brzo je stigao vodič sa psom tragačem, a pas je potvrdio da ogrlice sadrže narkotike

21.7.2026.
22:06
danas.hr
RTL Direkt
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Djelatnici ruskog zatvora u utorak su presreli mačku koju su počinitelji navodno koristili za krijumčarenje droge u Kaznenu koloniju broj 17 u Nižnjem Novgorodu.

Prema Federalnoj zatvorskoj službi (FSIN), "krzneni prijestupnik" nosio je dvije improvizirane platnene ogrlice u kojima su bile skrivene zabranjene stvari namijenjene zatvorenicima, piše Euronews

Osoblje kolonije uočilo je mačku-dostavljača droge prije nego što je ušla u objekt. Životinja je uhvaćena i skinute su joj ogrlice. 

Na mjesto događaja brzo je stigao vodič sa psom tragačem, a pas je potvrdio da ogrlice sadrže narkotike.

Predstavnici FSIN-a rekli su da je mačka puštena nakon što su se službenici uvjerili da nije ozlijeđena.

MačkaKrijumčarenje DrogeZatvorRusija
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