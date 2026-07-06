Mladić koji je slao lažne dojave o bombama doznao kaznu!

Mladić koji je krajem travnja poslao niz lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske priznao je krivnju i nagodio se s tužiteljstvom. Kako doznaje RTL Danas, postigao je sporazum s USKOK-om po kojem je dobio godinu dana bezuvjetnog zatvora.

Podsjetimo, USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina rođenog 2007. godine zbog kaznenog djela terorizma.

Teretilo ga se da je od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, s ciljem izazivanja straha i masovne panike, preko internetskog servisa slao e-mail poruke na veći broj adresa institucija i tijela u Hrvatskoj. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

Zbog prijetnji su škole i vrtići evakuirani, a policija je obavila protueksplozijske preglede objekata. Dojave su izazvale strah među djecom, zaposlenicima i javnošću.