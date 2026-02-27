Monsunke kiše potopile turistički raj, šire se snimke golemih pitona koji plivaju ulicama

Otok Bali, raj za turiste, posljednjih nekoliko dana suočava se s jednom od najtežih vremenskih nepogoda u novijoj povijesti. Nakon tri dana neprestanih pljuskova, južni dijelovi otoka potpuno su potopljeni, a ceste su se pretvorile u rijeke. Usred poplava, stanovnici i turisti primijetili su nesvakidašnji prizor - goleme zmije koje plivaju kroz poplavljena naselja, piše Times of India.

Najteže su pogođena popularna turistička mjesta Kuta, Legian, Seminyak i Canggu te glavni grad Denpasar, gdje je izdana crvena, najviša razina upozorenja. U nekim dijelovima voda je dosegla visinu od 70 centimetara, potopivši vile, restorane i trgovine.

The floods now in balipic.twitter.com/1w5Kt72Xl4 — Riddhi (@46xpost) February 27, 2026

Promet je paraliziran, stotine parkiranih motocikala i automobila ostalo je pod vodom. Spasilačke službe gumenim čamcima evakuiraju stanovnike iz najugroženijih četvrti. Vlasti su uputile apel stanovnicima i turistima da izbjegavaju kretanje kroz poplavljene ulice zbog sigurnosnih rizika.

Pitoni mirno gmižu gradom

Društvenim mrežama kruže snimke pitona koji mirno gmižu kroz mutnu vodu u naseljenim četvrtima. Riječ je o mrežastom pitonu, jednoj od najdužih zmija na svijetu. Zbog poplava su napustili svoja prirodna staništa, poput kanala i šuma, u potrazi za hranom, skloništem ili jednostavno za suhim tlom.

In Indonesia's Bali Island, after three days of nonstop rainfall, streets have turned into lakes, and pythons reaching up to 5 meters in length have started to be spotted in them…



pic.twitter.com/lq1kmYJm6M — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 25, 2026

Iako nisu otrovni, njihova veličina i snaga predstavljaju ozbiljnu opasnost, pogotovo u uvjetima smanjene vidljivosti. Unatoč brojnim dojava o zmijama, na sreću nije zabilježen nijedan slučaj napada ili ugriza.

🐍In Bali, at the height of the rainy season, huge pythons have been seen swimming through the streets



Tourists are sharing videos showing snakes literally gliding across flooded courtyards and roads. Heavy rains continued for nearly three days without stopping, with water… pic.twitter.com/yB533Cfe1x — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2026

Međunarodna zračna luka Ngurah Rai još uvijek je otvorena, no putovanja po otoku znatno su otežana. Meteorolozi predviđaju da bi se nestabilno vrijeme s jakim pljuskovima moglo nastaviti i u idućim tjednima.

Bali se trenutno nalazi na vrhuncu kišne sezone, koja službeno traje od studenog do ožujka, a karakteriziraju je intenzivne i obilne oborine, visoka vlažnost te poplave u nižim područjima.

