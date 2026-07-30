Laura Prgomet objavila video, okrenula novu stranicu? 'Dobro pa je voda'

Laura Prgomet ponovno je privukla pažnju, no ovaj put bez skandala. Bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog objavila je video na Tiktoku iz automobila u kojem se našalila na vlastiti račun nakon što je prolila vodu po sebi.

Na početku snimke Laura nasmiješeno pozira kameri, a preko videa stoji poruka: "A vi kako ste? Dobro pa je voda."

U nastavku pokazuje kako joj se boca prolila uz opis: "Malo sam smotana."

Video je brzo prikupio brojne reakcije, a mnogi su njezinu objavu shvatili kao pokušaj da se našali na vlastiti račun.

Nakon burnog razdoblja stižu opuštenije objave

Podsjetimo, Laura Prgomet posljednjih je mjeseci bila u središtu pozornosti zbog incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu. Nakon privođenja fizički je nasrnula na policajca i policijsku službenicu, koja je pritom ozlijeđena, zbog čega joj je bio određen istražni zatvor.

Nakon ranijeg izlaska iz pritvora javno je izrazila žaljenje zbog svega što se dogodilo te poručila da se kaje zbog svog ponašanja.