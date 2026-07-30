Skratili mu kaznu, a nedavno se potukao s drugim zatvorenikom: Poznato kad Diddy izlazi iz zatvora

Glazbeni mogul Sean "Diddy" Combs mogao bi izaći iz saveznog zatvora ranije nego što se očekivalo. Prema podacima američkog Saveznog ureda za zatvore, njegov novi predviđeni datum puštanja na slobodu je 24. siječnja 2028. godine.

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Riječ je o novom skraćenju kazne. Još prošlog mjeseca bilo je predviđeno da će biti pušten u veljači 2028., dok je prvotna procjena predviđala izlazak tek u lipnju iste godine.

Combsovi odvjetnici zasad nisu komentirali novu promjenu.

Prema pisanju časopisa People, 56-godišnji Combs u zatvoru sudjeluje u programu rehabilitacije za osobe koje imaju problema sa zlouporabom droga. Njegov pravni tim navodno je želio da kaznu služi u saveznom zatvoru FCI Fort Dix u saveznoj državi New Jersey, ponajprije zbog dostupnosti programa liječenja, ali i zbog blizine članova njegove obitelji.

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Podsjetimo, Sean Combs je u listopadu osuđen na 50 mjeseci zatvora, nakon jednog od najpraćenijih sudskih procesa u američkoj javnosti. Proglašen je krivim po dvije točke optužnice za organiziranje prijevoza osoba radi prostitucije preko granica saveznih država u svrhu održavanja seksualnih zabava pod utjecajem droge, poznatih kao "freak-offs".

S druge strane, porota ga je oslobodila težih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i vođenje zločinačke organizacije.

Vijest o novom skraćenju kazne dolazi samo tjedan dana nakon što je TMZ objavio da je Combs navodno sudjelovao u fizičkom sukobu s drugim zatvorenikom. Prema navodima tog portala, drugi zatvorenik navodno ga je vrijeđao, nakon čega je došlo do naguravanja i razmjene udaraca.

Zatvorski službenici brzo su intervenirali i razdvojili dvojicu muškaraca, a Combs je, prema istim izvorima, privremeno smješten u samicu. Njegov glasnogovornik nije komentirao ni navode o tom incidentu.