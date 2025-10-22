POMICANJE SATA /

Profesor s PMF-a upozorio na ozbiljne posljedice: 'Svjetlost djeluje kao neki okidač'

Hoćemo li konačno prestati pomicati sat dva puta u godini? Španjolska će pokušati uvjeriti Europsku uniju da napusti takav sustav ljetnog i zimskog računanje vremena. Iako je takav plan već jednom propao. Provjerili smo postoji li volja u Europi da ovaj put bude drukčije.

Pomicanje sata znači da se kazaljke svake godine pomiču naprijed u ožujku i natrag u listopadu, što može imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

"Svjetlost djeluje kao neki okidač. Promjena sata dokazano je mnogim znanstvenim radovima gdje je utvrđeno da utječe na ritam spavanja i da kod većine ljudi pobuđuje određene poteškoće", rekao je Zlatko Mihaljević, redoviti profesor na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu.

Više pogledajte u prilogu.

22.10.2025.
11:28
Nikolina Matošević
Pomicanje SataVrijemeRacunanje VremenaSat
