Ovako će izgledati Nacionalna dječja bolnica u Blatu: Izgradnja će ići u dvije faze

Nakon godina i godina obećanja potpisan je ugovor za Nacionalnu dječju bolnicu u Zagrebu. Gradit će se u Blatu - tik do nedovršene sveučilišne bolnice. Projekt je to težak više od 237 milijuna eura, a izgradnja će ići u dvije faze. Prva će biti gotova za nešto manje od četiri godine.

Bolnica će imati veće bolesničke sobe za pacijente uz pratnju roditelja, parking, helidrom. Sve ono što bolnica u centru grada nema.

Ministrica zdravstva Hrstić izjavila je kako će se Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj u potpunosti preseliti u novu zgradu: “Ideja je da se Klaićeva kao zdravstvena djelatnost u potpunosti napusti. Ta zgrada više neće služiti za pružanje pedijatrijske djelatnosti.”

Ugovor je potpisan, a nakon desetljeća čekanja — kreće realizacija projekta vrijednog 237 milijuna eura. Domagoj Kamenski, predstavnik zajednice ponuditelja, direktor i član uprave tvrtke Kamgrad, poručio je: “Naš zadatak je isprojektirati i izgraditi bolnicu koja će biti funkcionalna i normalna, ali u istom trenutku topla, humana i prilagođena djeci.”

Nova bolnica na 50 tisuća kvadrata

Ono što je započeto kao Sveučilišna bolnica u Blatu, ostat će. Nova dječja bolnica gradi se pored postojeće konstrukcije, a tek će se naknadno odlučiti što s nedovršenim objektom koji su gotovo sve vlade pokušavale obnoviti. Na 50.000 kvadrata gradit će se nova Nacionalna dječja bolnica. Imat će gotovo 600 kreveta, a do kraja 2029. doći će i prvi pacijenti.

Projekt ide u dvije faze. U prvoj će se u Blato preseliti opća pedijatrija, dječja kirurgija i dječja onkologija Klinike za dječje bolesti Zagreb. Najveći problem današnje Klaićeve upravo je prostor.

Iva Hojsak, v.d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Zagreb, opisala je svakodnevne poteškoće: “Ne trebam ni govoriti o nemogućnosti parkiranja. Roditelji svoju djecu ostavljaju na sva četiri žmigavca na Zelenom valu, izlažući i sebe i djecu opasnosti. Drugih mogućnosti dovođenja djece jednostavno nema.”

Za novom bolnicom vape i roditelji mališana. Ivica iz Velikog Trgovišća kaže: “Mi smo sad prvi put u ovoj bolnici, inače smo iz Zagorja. S parkingom? Katastrofa. Nemoguće je naći mjesto.”

Zorica iz Zagreba dodaje: “To je zaista nemoguće. Uvijek svi stoje u trećoj traci i zaustave promet.”

'Ovo smo čekali dvadeset godina'

Druga faza projekta uključivat će i preseljenje Bolnice za rehabilitaciju Goljak, odjela psihijatrije iz Kukuljevićeve ulice te rodilišta. Posebna pažnja posvećena je dizajnu interijera i bojama kako bi prostor bio što ugodniji djeci i roditeljima.

Hojsak se prisjetila početaka svog rada: “Počela sam raditi u Klinici za dječje bolesti prije dvadeset godina. I tada se govorilo: ‘Ne brinite ništa – mi se selimo.’ To nam je postalo šala. Nismo vjerovali da će doći dan kada ćemo se zaista preseliti.”

Nova bolnica imat će zelene krovove i proizvodit će onoliko energije koliko troši. Bit će prva “carbon zero” bolnica u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Sljedeća godina bit će posvećena projektiranju, a tri nakon toga izvođenju radova.

Ministrica Hrstić dodala je: “Itekako sam svjesna skeptičnosti. Prije deset dana rekla sam prijateljici, također zdravstvenoj djelatnici, da se potpisuje ugovor za dječju bolnicu Blato — pitala me je: ‘Je li to stvarno istina?’”

Potpisivanjem ugovora napravljen je prvi korak. Rok je 50 mjeseci. S novcem iz državnog proračuna i europskih fondova — ovo je najveća investicija u hrvatsko zdravstvo u posljednjih 50 godina.

