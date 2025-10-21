Helidrom, preko 500 kreveta, gotovo do 2029.! Napokon se kreće u izgradnju dječje bolnice u Blatu

U Ministarstvu zdravstva službeno je potpisan ugovor s tvrtkom Kamgrad za izgradnju nacionalne dječje bolnice u Blatu, koja bi trebala postati moderna referentna pedijatrijska ustanova Hrvatske.

Foto: Upi-2m.hr

Projektom je predviđena rekonstrukcija nedovršenog bloka u Blatu i izgradnja nove zgrade ukupne površine 53 tisuće četvornih metara. Radovi prve faze procijenjeni su na 237,5 milijuna eura, a prema planu trebala bi biti gotova do kraja 2029. godine.

Foto: Upi-2m.hr

Nova bolnica imat će preko 500 kreveta, a planiran je i helidrom za hitne transportne slučajeve.

Foto: Upi-2m.hr

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da razumije skepticizam javnosti jer se o izgradnji bolnice govori već godinama.

Foto: Upi-2m.hr

Ova bolnica trebala bi postati ključna referentna ustanova za pedijatrijsku skrb u Hrvatskoj, a građanima Zagreba i cijele zemlje omogućiti najmoderniju zdravstvenu skrb za najmlađe pacijente.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred ovrhom 50-ak bolnica, neke osam mjeseci nisu uplatile niti euro: Koliko sustav još može izdržati?