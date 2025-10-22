'UVOZ JE TEŠKO NADMAŠITI' /

Projekt vrijedan 26 milijuna eura budi nadu voćarima, ali stručnjaci nemaju dobre vijesti

A sada priča iz voćarstva. Jeste li znali da i jabuka ima svoj dan? I to svjetski. U općini Križ otvorena je najveća sortirnica u Hrvatskoj, ujedno i logistički distributivni centar.

Projekt je vrijedan 26 milijuna eura. Bespovratnih 15 milijuna eura osigurano je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak je financiran kreditom te vlastitim učešćem članova Poljoprivredne zadruge Jabuka. Radi se o najvećoj sortirnici jabuka u Hrvatskoj koja u satu sortira 15 tona jabuka, skladišti isto toliko.

No ipak, stručnjaci smatraju - uvoz je teško nadmašiti. Pogledajte u prilogu kako je bilo na otvorenju.

22.10.2025.
9:09
Maja Lipovšćak Garvanović
Jabuke Sortirnica Križ
