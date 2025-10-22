UGOVOR JE POTPISAN /

Dječja bolnica u Blatu gradit će se u dvije faze, doznajemo detalje

Nakon godina i godina obećanja potpisan je ugovor za Nacionalnu dječju bolnicu u Zagrebu. Gradit će se u Blatu - tik do nedovršene sveučilišne bolnice. Projekt je to težak više od 237 milijuna eura, a izgradnja će ići u dvije faze. Prva će biti gotova za nešto manje od četiri godine.

Bolnica će imati veće bolesničke sobe za pacijente uz pratnju roditelja, parking, helidrom. Sve ono što bolnica u centru grada nema.

Ministrica zdravstva Hrstić izjavila je kako će se Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj u potpunosti preseliti u novu zgradu: “Ideja je da se Klaićeva kao zdravstvena djelatnost u potpunosti napusti. Ta zgrada više neće služiti za pružanje pedijatrijske djelatnosti.”

Ugovor je potpisan, a nakon desetljeća čekanja — kreće realizacija projekta vrijednog 237 milijuna eura. Domagoj Kamenski, predstavnik zajednice ponuditelja, direktor i član uprave tvrtke Kamgrad, poručio je: “Naš zadatak je isprojektirati i izgraditi bolnicu koja će biti funkcionalna i normalna, ali u istom trenutku topla, humana i prilagođena djeci.” Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg.

22.10.2025.
7:30
Leona Šiljeg
BolnicaDječja Bolnica BlatoIrena Hrstić
