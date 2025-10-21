Sramota u centru Zagreba: Ukrala starici (90) hodalicu pa se vratila na mjesto zločina

Sramotna krađa dogodila se u centru Zagreba. Starici od 90 godina ukradena je hodalica. Kradljivicu je na kraju uhvatila policija i to uz pomoć video nadzora. Nakon tjedan dana vratila se na mjesto zločina, a susjedi su brzo reagirali.

Kada se spustila u prizemlje zgrade po svoju hodalicu, 90-godišnja Ljubica nije mogla vjerovati da je nema. „Prvo sam se skoro onesvijestila i letila dolje kod susjede Mirjane i onda smo zvali policiju“, govori Ljubica Jaglić.

Nedugo zatim, nadzorna kamera pokazala je o kome se radi. Ljubica je u međuvremenu morala kupiti novu hodalicu, pomirivši se s time da staru nikada neće pronaći.

„To su mi rekli onda - koliko Vi imate godina, kakvi su naši sudovi, Vi nećete dočekati dok vas pozovu na prepoznavanje“, dodaje Ljubica.

No, na veliko iznenađenje - lopov se ubrzo vratio na mjesto zločina. „Moji dobri susjedi silaze dolje, potjeraju je i prate je do Draškovićeve, odnosno ona bježi u tramvaj, 14-icu, i susjedi idu za njom i odmah je pozvana policija koja ju je uhitila“, prepričava nam događaj 90-godišnjakinja.

Nije očekivala da će ju pronaći, a osumnjičena je uhićena tijekom još jedne krađe. Nije se opirala i priznala je krivnju. Nakon toga, puštena je. „Ne, kako bih to očekivala, to je kao igla u plastu sijena“, govori.

Česta žrtva prevaranata

Nedugo nakon toga, gotovo opet je bila žrtva prevare. Muškarac sa slovenskim tablicama ispred zgrade joj je ponudio posuđe, a za uzvrat tražio - zlatni nakit.

„Imate li nešto vrijedno? Ako nemate zlato, sigurno imate nešto vrijedno u stanu.“, upitao ju je muškarac.

„Nemam ništa vrijedno, ja sam sirotinja, stara gospođa“, odgovara mu ona.

„Ma joj, vi mene farbate“, veli joj na to on.

„Na to je susjed Branko viknuo: Susjedo Ljubice, mi smo slikali sve i pozvali policiju. Evo, evo, dolazi policija. Kad je Branko to viknuo, on je brže to ubacio unutra, ostavio mene i sjeda u auto i ode“, prepričava uzbuđeno Ljubica.

Uz dobre susjede, važno je zaključavati vrata zgrade i zajedničke prostorije.

„Ta su vrata uvijek otvorena. U u ponoć i ujutro znaju biti vrata otvorena. Ne razumijem da se ne mogu vrata zatvarati i da se malo više pripazi“, upozorava sustanarka Marina Kluković.

Zato treba obratiti pozornost na nepoznate osobe koje nam ulaze u zgrade i tako čuvati sebe i susjede s kojima živimo.

