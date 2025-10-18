KRAĐA U ZAGREBU /

Žena (85) im povjerovala u priču, nije ni slutila što ju čeka: 'Dok je jedna masirala...'

Foto: Pixsell/Ilustracija

Policija žene još nije pronašla, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura

18.10.2025.
11:12
danas.hr
Pixsell/Ilustracija
U petak prijepodne došlo je do drske krađe na Črnomercu u Zagrebu

Kako javlja policija, u Domobranskoj ulici je 85-godišnjakinja otvorila vrata svog stana dvjema ženama. Nije ni slutila što ju dalje čeka. One su se lažno predstavile kao medicinske zaposlenice koje pružaju uslugu masaže.

Žena je povjerovala u priču i pustila ih u stan. Dok ju je jedna masirala, druga joj je ukrala nakit.

Policija žene još nije pronašla, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura.

PrijevaraMasažačrnomerecZagreb
