Žena (85) im povjerovala u priču, nije ni slutila što ju čeka: 'Dok je jedna masirala...'

U petak prijepodne došlo je do drske krađe na Črnomercu u Zagrebu.
Kako javlja policija, u Domobranskoj ulici je 85-godišnjakinja otvorila vrata svog stana dvjema ženama. Nije ni slutila što ju dalje čeka. One su se lažno predstavile kao medicinske zaposlenice koje pružaju uslugu masaže.
Žena je povjerovala u priču i pustila ih u stan. Dok ju je jedna masirala, druga joj je ukrala nakit.
Policija žene još nije pronašla, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura.
