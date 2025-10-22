Louvre otvorio vrata tri dana nakon filmske pljačke: Policija još traga za lopovima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRAĐA DRAGULJA /

Tri dana nakon pljačke stoljeća svoja vrata je ponovno otvorio pariški muzej Louvre. Od jutros redovi pred ulazom u muzej koji je otvoren nakon krađe kraljevskih dragulja vrijednih 88 milijuna eura.

Podsjetimo, četiri lopova popela su se na kat dizalicom za prenošenje tereta, gdje su razbili prozor i u sedam minuta odnijeli vrijedni nakit i potom pobjegli motociklima. Velika policijska potraga za kradljivcima je još u tijeku.

"Karte smo rezervirali prije nekoliko mjeseci, a kada smo saznali za krađu, pitali smo se hoćemo li uopće moći posjetiti Louvre", kazao je Francuz Lucie Geneste.

"Kažu da će vratiti novac. Muzej je rekao da će refundirati iznos na kreditnoj kartici, samo trebamo pričekati. Nema druge opcije. Šteta, ali znamo da je situacija ozbiljna i da je muzej poduzeo sve potrebne mjere", kazao je peruanski turist Benjamin Carbajal.