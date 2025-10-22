Stanari u šoku nakon pucnjave u Zagrebu: 'Mislio sam da se snima film...'

Šokantne scene u zagrebačkoj četvrti Središće. Jedna osoba je ozlijeđena u pucnjavi koja se dogodila u ulici Ede Murtića oko 10 i 30. RTL Danas je u posjedu snimke na kojoj se vidi trenutak nakon pucnjave gdje ozlijeđeni muškarac leži na podu, dok osoba za koju se pretpostavlja da je napadač ulazi u zgradu.

Policija je priopćila da je muškarac hicem iz vatrenog oružja ustrijeljen u nogu. Prema prvim informacijama svemu je prethodila svađa s počiniteljem kojeg je policija ubrzo uhitila. Neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši televizijski glumac za kojeg se sumnja da je počinitelj ovog zločina.

Osumnjičeni pod nadzorom policije

O svemu se oglasnio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Osumnjičena muška osoba se nalazi pod nadzorom policije. Preuzeli su je pripadnici kriminalističke policije i provodi se istraživanje. Izdvojio bih svije stvari, a to je da nitko od građana nije ozlijeđen, a drugo brzina reakcije policije i profesionalnost i učinkovitost policije je za svaku pohvalu", naglasio je.

Želimir Meseć iz Središća komentirao je da je ovo mirno naselje i da se prvi puta desila ovakva situacija.

"Nisam znao, vidim kameru, mislio sam da se snima film nekakav", dodao je dok je Alen rekao:

"Bio sam taman na gablecu, pucanj ko pucanj nisam čuo, ali sam čuo frku, strku, sirene, a čuo sam i priču čovjeka koji je sve vidio".