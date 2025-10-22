Pitali smo vas očekujete li da će poslodavci otpuštati ljude zbog rasta minimalca

VEĆE PLAĆE ILI? /

Zamrzavanje minimalne plaće u idućoj godini kao što traže poslodavci, za sindikate je neprihvatljivo. Od Vlade i premijera koji je sinoć također poručio da zamrzavanje minimalca nije opcija. Traže da najniža plaća bude tisuću 130 eura neto, a ne 910 koliko Vlada planira predložiti.

Podsjetimo, poslodavci smatraju da bi planirani porast minimalca sa sadašnjih 750 na 910 eura neto ugrozio radna mjesta, konkurentnost i investicije u Hrvatskoj. Sindikati su, pak, izračunali da je neto dobit domaćih tvrtki od 2019. do 2024. godine rasla 112 posto, dok je minimalna plaća rasla 69 posto.

U našoj stalnoj rubrici na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas 'Očekujete li da će poslodavci otpuštati ljude zbog rasta minimalca?'. Više pogledajte u prilogu