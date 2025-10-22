EKSKLUZIVNA SNIMKA /

Ovo je trenutak nakon pucnjave u Središću: Ranjeni muškarac na podu

Policija je nakon intenzivne potrage u srijedu nešto prije 12 sati uhitila napadača koji je u Novom Zagrebu hicem iz vatrenog oružja muškarca ranio u nogu i pobjegao, potvrdila je zagrebačka policija.

"Osumnjičeni muškarac je pod nadzorom policije", izvijestila je zagrebačka Policijska uprava.

Do pucnjave je, kako je ranije izvijestila policija, došlo oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića, nedaleko Muzeja suvremene umjetnosti.

Prema neslužbenim informacijama napadač je nakon pucnjave pobjegao u jednu od obližnjih zgrada u novozagrebačkom naselju Središće.

22.10.2025.
12:24
Dunja Stanković
PucnjavaZagrebCrna Kronika
