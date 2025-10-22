UŽAS NA A3 /

Sudarili se automobil i kamion: Četvero ozlijeđenih, u pomoć stigao helikopter

Foto: Robert Anic, pixsell/Ilustracija

Malo poslije sedam sati sudarili su se automobil i kamion

22.10.2025.
8:44
Dunja Stanković
Četiri su osobe ozlijeđene jutros u prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Zagreba, a promet je zaustavljen. 

Malo poslije sedam sati ondje su se sudarili automobil i kamion, potvrdila je policija. 

"Nastala je gužva, a brzo je stigao i helikopterska hitna služba", kazala je svjedokinja za 24 sata

Zbog nesreće, obustavljen je promet prema Zagrebu, a obilazni pravac je: čvor Ivanić Grad (A3)-DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3), poručuju iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Uzrok nesreće otkrit će očevid koji je u tijeku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Žuti helikopter odradio je danas 362. intervenciju ove godine

