Sudarili se automobil i kamion: Četvero ozlijeđenih, u pomoć stigao helikopter
Malo poslije sedam sati sudarili su se automobil i kamion
Četiri su osobe ozlijeđene jutros u prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvora Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Zagreba, a promet je zaustavljen.
Malo poslije sedam sati ondje su se sudarili automobil i kamion, potvrdila je policija.
"Nastala je gužva, a brzo je stigao i helikopterska hitna služba", kazala je svjedokinja za 24 sata.
Zbog nesreće, obustavljen je promet prema Zagrebu, a obilazni pravac je: čvor Ivanić Grad (A3)-DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3), poručuju iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Uzrok nesreće otkrit će očevid koji je u tijeku.
