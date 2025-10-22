Monstrum s juga Hrvatske 267 puta silovao kći: Prvi put kad je imala pet godina

Vrhovni sud RH odbio je žalbu okrivljenog i potvrdio drugostupanjsku presudu kojom je potvrđena presuda jednog hrvatkog Županijskog suda od 40 godina zatvora zbog 267 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Za svako kazneno djelo dobio je po pet godina zatvora, a za povredu djetetovih prava tri godine. Time je slučaj zaključen, donosi Dalmatinski portal.

Okrivljeni je započeo s nedjelima kada je djevojčici bilo tek pet godina. Silovao ju je pet godina. U prosjeku jednom tjedno, a posljednji mjesec svaka dva dana. Osim prvog nedjela koje se dogodilo u kampu na Jadranu, sve se zbivalo u obiteljskom stanu, sobi i kupaonici. Majka žrtve i supruga okrivljenog teško je bolesna i stanje joj se rapidno pogoršalo.

Kćeri je okrivljeni branio socijalni kontakt, vodio ju je u školu i dočekivao nakon završetka nastave kako se ne bi družila s ostalom djecom. Branio joj je da posjećuju baku i djeda koji žive u istoj zgradi. Danima je ne bi puštao iz kuće, a kada bi bio nezadovoljan njezinim ponašanjem, onda bi je udarao po glavi i trbuhu. Morala se satima gola kupati pred njim u kadi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu početkom 2025., no kako je riječ o kazni dugotrajnog zatvora, okrivljeni je imao i mogućnost žalbe Vrhovnom sudu.

Krivljeni presudu smatra drakonskom

Okrivljeni se žalio po gotovo svim žalbenim osnovama pa i na sankciju koju smatra drakonskom. Naveo je kako se radi o iznimno visokoj kazni koja odudara od uobičajene prakse za ovakva kaznena djela. No, Vrhovni sud drži da je Visoki kazneni sud pravilno ocijenio olakotne i otegotne okolnosti i izrekao primjerenu kaznu.

"Kazna nije prestroga, osobito kada se uzme u obzir da su ovdje utvrđene okolnosti takve da zbroj pojedinačno utvrđenih kazni za 267 teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava počinjenih između pete i desete godine života djeteta, iznosi 1388 godina. Osim toga, žalitelj ne navodi koje su to uobičajene kazne u drugim predmetima u kojima su postojale usporedive okolnosti važne za izbor vrste i mjere kazne s onima koje su utvrđene u ovom predmetu, osobito u odnosu na brojnost počinjenih pojedinačnih kaznenih djela", navodi Vrhovni sud.

U presudi stoji i ovo: "Tako veliki broj počinjenih teških kaznenih djela moraju naći odraz u jedinstvenoj kazni zatvora koja mora biti odgovor na odioznost i pogibeljnost optuženikova ponašanja na štetu vlastitog djeteta koje mu je gotovo u potpunosti bilo prepušteno na skrb jer je majka nepokretna".

Optuženik je žalbom nastojao svoje postupke prema žrtvi prikazati kao odgojne postupke i roditeljsku brigu, a dugotrajno kupanje opravdati opsesivno kompulzivnim poremećajem te time otkloniti svoju kaznenu odgovornost.

POGLEDAJTE VIDEO Sramotni uvjeti života stranih radnika: U Bjelovaru spavaju u podrumu bez WC-a