Nakon pucnjave u Središću oglasio se ministar Božinović i pohvalio policiju

STANARI U ŠOKU /

Šokantne scene u zagrebačkoj četvrti Središće. Jedna osoba je ozlijeđena u pucnjavi koja se dogodila u ulici Ede Murtića oko 10 i 30. RTL Danas je u posjedu snimke na kojoj se vidi trenutak nakon pucnjave gdje ozlijeđeni muškarac leži na podu, dok osoba za koju se pretpostavlja da je napadač ulazi u zgradu. Policija je priopćila da je muškarac hicem iz vatrenog oružja ustrijeljen u nogu. Prema prvim informacijama svemu je prethodila svađa s počiniteljem kojeg je policija ubrzo uhitila. Neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši televizijski glumac za kojeg se sumnja da je počinitelj ovog zločina. Više u videu...