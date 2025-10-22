Revolucija na kotačima! Bili smo na pokaznoj vožnji u busu bez vozača: Prvi put jurio hrvatskim ulicama

VARAŽDIN TESTIRA BUDUĆNOST /

Prvi put u Hrvatskoj testirano je vozilo bez vozača. Autonomni minibus predstavljen je u Varaždinu. Riječ je o zasad istraživačkom projektu kojim bi se trebale dobiti povratne informacije o prednostima održive mobilnosti kako bi se jednog dana minibus bez vozača uključio u promet. U projektu vrijednom 2 i pol milijuna eura sudjeluje sedam zemalja, sufinancira ga Europska unija, a za Varaždin je izdvojeno više od 160 tisuća eura.

"Treba probati sve. Vreme bu pokazalo da li je to okej ili nije", kazala je Varaždinka Ivana.

"Tehnologija je takva kakva je, ali koliko joj možeš vjerovati to je druga stvar. Meni je čovjek čovjek i ono kaj čovjek dela to je meni zakon", ističe Varaždinka Ivančica dok njezin sugrađanin lovro kaže da mu je bilo zanimljivo

"Bila je ugodna vožnja. Svatko bi htjel vidjeti kak je zapravo vozit se bez vozača", naglašava.

U prvoj pokaznoj vožnji bila je i naša ekipa, a kako sve funkcionira saznala je Laura Damnjanović Šalamon u razgovoru s Geraldom Nauerschingom, operaterom autonomnog minibusa i Lovrom Lukavečkim, predsjednikom Gradskog vijeća Grada Varaždina. Cijeli rtazgovor pogledajte u videu