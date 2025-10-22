Ovo je muškarac kojeg je upucao Leon Lučić: Zaštitar, tjelohranitelj nogometaša...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BIVŠI PRIJATELJI /

Prava filmska drama odvijala se jutros u zagrebačkom naselju Središće. Nakon svađe jedan je muškarac upucao drugog, a sat vremena kasnije je uhićen. Riječ je o starom znancu policije, a pri tome i njihovom bivšem kolegi koji je kasnije prešao u glumačke vode.

Kao da nije trenutak prije pucao u dugog muškarca polako je odšetao u zgradu i skrio se u stanu. Uobičajeno jutro u mirnom zagrebačkom naselju oko 10.30 sati proparali su prvo meci, a potom, vrlo brzo, i policijske sirene.

"Pucanj nisam čuo, al sam čuo strku-frku sirene i priču od čovjeka koji je vidio sve", kaže Alen. Taj čovjek ispričao mu je da je netko nekoga cipelario, dva ćelava i onda metak.

Specijalna, interventna, temeljna i krim policija. Svi su za nekoliko minuta bili tu. Glavni zadatak: pronaći i uhititi muškarca s naše snimke.

"Trebalo im je nekih tri minute da stignu na lokaciju od dojave. Osumnjičena muška osoba se nalazi pod nadzorom policije. Sad je ona preuzeta od strane pripadnika kriminalističke policije i provodi se kriminalističko istraživanje", rekao je ministar Davor Božinović.

Središće odahnulo nakon uhićenja

Počinitelj uhićen, a ranjeni muškarac hitnom pomoći prebačen u KBC Zagreb. Izvan je životne opasnosti. Njegov automobil ostao je na mjestu događaja. Središće je odahnulo.

U osnovnoj školi koja se nalazi u blizini jutros su poduzeli posebne mjere. Nakon poziva zabrinutih roditelja odlučeno je:

"S obzirom na situaciju učenici smiju ići kući samo ako roditelj dođe osobno po njih ili pošalje suglasnost da dijete smije ići samostalno kući", rekla je Tijaša Juraković Antolić, stručna suradnica pedagoginja OŠ Središće.

Uhićen je policijski stari znalac - Leon Lučić, glumac serije Krim tim 2 kojeg istražuje USKOK zbog sumnje na zloporabu položaja i ovlasti, poticanje na zloporabu i pokušaj iznude.

Prema neslužbenim informacijama, ranjeni muškarac Lučićev je nekadašnji prijatelj Denis Mustafčić. Zaštitar koji je radio u klubovima, ali i bio tjelohranitelj nogometašima.

Odvjetnik koji Lučića zastupa u svim drugim slučajevima, Andro Marjanović, u ovome neće, jer je, kaže, u svojevrsnom sukobu interesa. Što je prethodilo ovom događaju koji je na noge dignuo policiju, a uznemirio građane, još se utvrđuje.