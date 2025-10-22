Real Madrid pred prvi El Clasico bez važnog aduta: Alonso mora ponovno krpati zadnju liniju!

Na posljednjoj utakmici La Lige protiv Getafea ozlijedio se 33-godišnji nogometaš Real Madrida David Alaba koji će zbog toga propustiti veliki derbi protiv Barcelone u Madridu.

Alaba je zadobio istegnuće lista i preporučena mu je stanka od deset dana što znači da neće biti spreman za El Clasico koji se igra 26. listopada na Santiago Bernabeu stadionu. Trenutačno je Real vodeći na ljestvici La Lige i ima dva boda prednosti u odnosu na Barcelonu, aktualnog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se snježna bajka s hrvatskim potpisom ponoviti? Naši skijaši kreću u sezonu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ozljeda Alabe samo je dodatno pojačala probleme Reala u obrambenoj liniji. Od ranije su izvan stroja Alexander-Arnold, Rudiger, Carvajal i Huijsen što će predstavljati prilične probleme u teškom susretu protiv Barcelone.

Međutim, Barcelona također muku muči s ozlijeđenim igračima u posljednje vrijeme. Protiv Reala od važnijih igrača neće nastupiti Ter Stegen, Dani Olmo, Gavi i Raphinha, a pod znakom pitanja je i nastup Lewandowskog.

Alaba je od 2021. godine član Reala te je za madridski klub odigrao 77 ligaških utakmica uz tri pogotka.

POGLEDAJTE VIDEO: Skijaši i skijašice najavili novu sezonu!