komentari su urnebesni /

Djevojka Laminea Yamala izazvala pomutnju u Barceloni: Pogledajte što je radila s Olmom u loži

Djevojka Laminea Yamala izazvala pomutnju u Barceloni: Pogledajte što je radila s Olmom u loži
×
Foto: S. Ros/imago Sportfotodienst/profimedia

'Privatni život je njegova stvar', poručio je njemački strateg

22.10.2025.
14:02
Sportski.net
S. Ros/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Barcelona se nakon teških poraza od PSG-a i Seville vratila u velikom stilu. Na Montjuicu je u 3. kolu Lige prvaka pregazila Olympiacos 6:1, a junak večeri bio je Fermín López s hat-trickom. Među strijelcima se našao i 18-godišnji Lamine Yamal, koji je pogodio s bijele točke i gol posvetio svojoj djevojci, argentinskoj reperici Nicki Nicole, koja ga je bodrila s tribina.

Par je nedavno boravio u Hrvatskoj, a očito im je odmor dobro došao jer se Yamal vratio u punoj formi i s osmijehom na licu.

U VIP loži s Nicki su bili Dani Olmo i Raphinha, obojica ozlijeđeni, a svi su se zapitali što to Nicki pokazuje na mobitelu bivšem igraču Dinama i  Brazilacu koji bi se trebao vratiti već za El Clásico u nedjelju.

 

 

Trener Hansi Flick nije zabrinut zbog Yamalove medijske pažnje:

“Bitno mi je ono što radi na terenu. Privatni život je njegova stvar”, poručio je Nijemac.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmlađi strijelac u povijesti Eura nogometno je čudo! 'Vidjeli smo dašak genijalnosti. Trebamo brinuti'

BarcelonaLamine YamalNicki NicoleDani OlmoRaphinha
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
komentari su urnebesni /
Djevojka Laminea Yamala izazvala pomutnju u Barceloni: Pogledajte što je radila s Olmom u loži