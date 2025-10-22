Djevojka Laminea Yamala izazvala pomutnju u Barceloni: Pogledajte što je radila s Olmom u loži

Barcelona se nakon teških poraza od PSG-a i Seville vratila u velikom stilu. Na Montjuicu je u 3. kolu Lige prvaka pregazila Olympiacos 6:1, a junak večeri bio je Fermín López s hat-trickom. Među strijelcima se našao i 18-godišnji Lamine Yamal, koji je pogodio s bijele točke i gol posvetio svojoj djevojci, argentinskoj reperici Nicki Nicole, koja ga je bodrila s tribina.

Par je nedavno boravio u Hrvatskoj, a očito im je odmor dobro došao jer se Yamal vratio u punoj formi i s osmijehom na licu.

U VIP loži s Nicki su bili Dani Olmo i Raphinha, obojica ozlijeđeni, a svi su se zapitali što to Nicki pokazuje na mobitelu bivšem igraču Dinama i Brazilacu koji bi se trebao vratiti već za El Clásico u nedjelju.

Trener Hansi Flick nije zabrinut zbog Yamalove medijske pažnje:

“Bitno mi je ono što radi na terenu. Privatni život je njegova stvar”, poručio je Nijemac.

