Propao veliki plan La Lige: Otkazana povijesna utakmica Barcelone i Villarreala, evo razloga

Utakmica između Villarreala i Barcelone, planirana za 20. prosinca u Miamiju, službeno je otkazana. Organizator Relevent povukao je odluku o održavanju susreta u SAD-u, pa će se utakmica ipak igrati na stadionu El Madrigal.

Kontroverzna ideja o igranju prvenstvene utakmice izvan Španjolske izazvala je burne reakcije Uefe, klubova i igrača, koji su smatrali da bi takav potez narušio regularnost natjecanja. Španjolski savez ranije je jasno izrazio protivljenje, a klubovi su to simbolično pokazali 15-sekundnim prekidima na početku utakmica prošlog kola.

La Liga je izrazila žaljenje zbog otkazivanja projekta, navodeći da je utakmica u SAD-u trebala biti “povijesna prilika za globalno širenje španjolskog nogometa i jačanje međunarodnog ugleda ligaških klubova.”

