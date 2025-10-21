Barcini klinci razmonitirali grčke velikane, Oršićev Pafos uzeo novi bod

Nogometaši Barcelone u 3. su kolu ovosezonske Lige prvaka ostvarili drugu pobjedu svladavši kao domaćini Olympiacos s visokih 6-1.

Fermin Lopez (7, 39, 76) postigao je jedina dva gola u prvom poluvremenu, da bi u se nastavku i treći put upisao u strijelce, a mrežu gostiju tresli su još Yamal (68-11m) te Rashford (74, 79), a gostima je nakratko nadu u pozitivan rezultat vratio El Kaabi (54-11m).

23y 214d - Barcelona have named their third youngest starting XI for a UEFA Champions League match after October 2002 vs Club Brugge (22y 362d) and December 2011 vs BATE Borisov (23y 93d), with 27-year-old Marcus Rashford their oldest outfielder. Sprightly. pic.twitter.com/GSasRlrmAl — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2025

Barcelona sada ima šest bodova, dok je Olympiacos ostao na jednom.

3 - Fermín López has become the first Spanish player to score a hat-trick for FC Barcelona in the history of the Champions League. Instinct. pic.twitter.com/rLIzW67Mtq — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2025

Mislav Oršić igrao je do 79. minute za Pafos koji je na gostovanju kod Kairata odigrao 0-0 iako je od 4. minute bio s igračem manje.

Pafosu je ovo drugi, a Kairatu prvi bod.

