Dinamo kreće po novu europsku pobjedu: Kovačević upozorio na Malmö
'Oni su momčad poput Maccabija nemaju izražene individualce, ali djeluju kao cjelina', izjavio je Mario Kovačević
Trener Dinama Mario Kovačević održao je konferenciju za medije uoči susreta trećeg kola Europske lige, u kojem će “modri” gostovati kod švedskog Malmöa. Nakon velikih pobjeda protiv Fenerbahçea i Maccabija žele nastaviti svoj europski niz.
“Jedva čekamo utakmicu. Odmorili smo se i danas odrađujemo posljednji trening. Svi su ovdje osim Theophilea, koji nije doputovao. Lisica se vratio u puni trening i konkurira za sastav. Veselimo se europskim utakmicama – pokazali smo u prva dva kola da možemo igrati sa svima”, rekao je Kovačević, dodavši:
“Znamo da je Malmö dobar, u zadnjem kolu su pobijedili i pokušavaju izaći iz krize. Igraju brzo, okomito i znaju što rade kad ih se pritisne. Moramo biti na najvišoj razini ako želimo pozitivan rezultat.”
O Malmöu i statusu favorita
“Imali su dosta ozljeda, neki se sada vraćaju. Znamo da su u manjoj krizi, ali riječ je o momčadi koja je u zadnjih pet godina četiri puta bila prvak Švedske. Pokušat ćemo iskoristiti njihove mane i vjerujem da u tome možemo uspjeti”, istaknuo je Kovačević.
Usporedio je i Šveđane s ranijim protivnicima u skupini:
“Oni su momčad poput Maccabija – nemaju izražene individualce, ali djeluju kao cjelina. Igraju s dva napadača, okomito, pokušavaju graditi napad po zemlji. Takve momčadi su uvijek opasne.”
O uspomenama iz 2011. i golmanima Dinama
Na pitanje novinara o povijesnom dvoboju Malmöa i Dinama 2011., kada je Ivan Kelava dobio nadimak “Sveti Ivan Kelava”, trener Dinama se nasmijao:
“Sjećam se tih dana, spomenuli smo to danas na terenu. Tada je Dinamo kod kuće trebao pobijediti i s više od 4:1, a ovdje je bilo problema. Upravo toga se i sada najviše bojim – svi nas proglašavaju favoritima, ali neće biti ‘lako ćemo’. Kelava je tada branio utakmicu karijere, a Dinamo je zasluženo ušao u Ligu prvaka. Ja sam tada bio pomoćni trener u Varaždinu i gledao sam utakmicu od kuće.”
Na opasku može li sada “Sveti Ivan” postati Nevistić, Kovačević je sa smiješkom dodao:
“Nadam se da će biti dobar, ali i da će imati što manje posla. Siguran sam da će Ivan odraditi svoj posao kako treba.”
O navijačima i atmosferi
Kovačević se osvrnuo i na podršku navijača:
“Bad Blue Boysi najavili su dolazak u velikom broju i veselimo se pravoj nogometnoj atmosferi. U posljednje tri utakmice toga nije bilo – u Bačkoj Topoli, protiv Lokomotive na kiši i s Osijekom bez pravog navijanja. Znamo koliko naši navijači znače. Nadam se da ćemo se svi zajedno veseliti nakon utakmice.”
O očekivanjima i ciljevima
Trener Dinama svjestan je da Malmö respektira “modre”, ali i da neće biti opuštanja.
“Oni nas poštuju, ali nas se ne boje. Mi smo najveći hrvatski klub, a Malmö je također velik – bio je i u finalu Lige prvaka. Želimo opravdati ulogu favorita i vjerujem da ćemo to pokazati na terenu. Cilj je jasan – svaku utakmicu želimo pobijediti.”
Na kraju je odgovorio na pitanje može li Dinamo ponoviti uspjeh iz vremena Nenada Bjelice, koji je s četiri uzastopne pobjede otvorio grupnu fazu Europe:
“Teško je to ponoviti, ali vjerujem da možemo. Dat ćemo sve od sebe da nastavimo pobjednički niz.”
