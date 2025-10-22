Dinamo kreće po novu europsku pobjedu: Kovačević upozorio na Malmö

Trener Dinama Mario Kovačević održao je konferenciju za medije uoči susreta trećeg kola Europske lige, u kojem će “modri” gostovati kod švedskog Malmöa. Nakon velikih pobjeda protiv Fenerbahçea i Maccabija žele nastaviti svoj europski niz.

“Jedva čekamo utakmicu. Odmorili smo se i danas odrađujemo posljednji trening. Svi su ovdje osim Theophilea, koji nije doputovao. Lisica se vratio u puni trening i konkurira za sastav. Veselimo se europskim utakmicama – pokazali smo u prva dva kola da možemo igrati sa svima”, rekao je Kovačević, dodavši:

“Znamo da je Malmö dobar, u zadnjem kolu su pobijedili i pokušavaju izaći iz krize. Igraju brzo, okomito i znaju što rade kad ih se pritisne. Moramo biti na najvišoj razini ako želimo pozitivan rezultat.”

O Malmöu i statusu favorita

“Imali su dosta ozljeda, neki se sada vraćaju. Znamo da su u manjoj krizi, ali riječ je o momčadi koja je u zadnjih pet godina četiri puta bila prvak Švedske. Pokušat ćemo iskoristiti njihove mane i vjerujem da u tome možemo uspjeti”, istaknuo je Kovačević.

Usporedio je i Šveđane s ranijim protivnicima u skupini:

“Oni su momčad poput Maccabija – nemaju izražene individualce, ali djeluju kao cjelina. Igraju s dva napadača, okomito, pokušavaju graditi napad po zemlji. Takve momčadi su uvijek opasne.”

O uspomenama iz 2011. i golmanima Dinama

Na pitanje novinara o povijesnom dvoboju Malmöa i Dinama 2011., kada je Ivan Kelava dobio nadimak “Sveti Ivan Kelava”, trener Dinama se nasmijao:

“Sjećam se tih dana, spomenuli smo to danas na terenu. Tada je Dinamo kod kuće trebao pobijediti i s više od 4:1, a ovdje je bilo problema. Upravo toga se i sada najviše bojim – svi nas proglašavaju favoritima, ali neće biti ‘lako ćemo’. Kelava je tada branio utakmicu karijere, a Dinamo je zasluženo ušao u Ligu prvaka. Ja sam tada bio pomoćni trener u Varaždinu i gledao sam utakmicu od kuće.”

Na opasku može li sada “Sveti Ivan” postati Nevistić, Kovačević je sa smiješkom dodao:

“Nadam se da će biti dobar, ali i da će imati što manje posla. Siguran sam da će Ivan odraditi svoj posao kako treba.”

O navijačima i atmosferi

Kovačević se osvrnuo i na podršku navijača:

“Bad Blue Boysi najavili su dolazak u velikom broju i veselimo se pravoj nogometnoj atmosferi. U posljednje tri utakmice toga nije bilo – u Bačkoj Topoli, protiv Lokomotive na kiši i s Osijekom bez pravog navijanja. Znamo koliko naši navijači znače. Nadam se da ćemo se svi zajedno veseliti nakon utakmice.”

O očekivanjima i ciljevima

Trener Dinama svjestan je da Malmö respektira “modre”, ali i da neće biti opuštanja.

“Oni nas poštuju, ali nas se ne boje. Mi smo najveći hrvatski klub, a Malmö je također velik – bio je i u finalu Lige prvaka. Želimo opravdati ulogu favorita i vjerujem da ćemo to pokazati na terenu. Cilj je jasan – svaku utakmicu želimo pobijediti.”

Na kraju je odgovorio na pitanje može li Dinamo ponoviti uspjeh iz vremena Nenada Bjelice, koji je s četiri uzastopne pobjede otvorio grupnu fazu Europe:

“Teško je to ponoviti, ali vjerujem da možemo. Dat ćemo sve od sebe da nastavimo pobjednički niz.”

