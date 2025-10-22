Šveđani u strahu od Boysa! Evo kako su ih predstavili: 'Nasilje, politika i strast'

Dinamo je nakon dva odigrana kola prvi na tablici Europske lige, a sljedeća postaja za Plave je Malmo.

U Švedskoj se očekuje brojna podrška Bad Blue Boysa, koji su dobili poveći dio pažnje u tamošnjim medijima.

"Nasilje, politika i strast: Zloglasna ultras skupina Dinama dolazi u Malmö", naslov je teksta koji potpisuje novinar i kolumnist Sydsvenskana, Fredrik Linstrand.

Autor ističe kako su BBB poznati kao jedni od najtvrdokornijih i najbučnijih navijača na svijetu, a kako kaže 'smatra se da su čak odigrali ulogu u nastanku jugoslavenskog građanskog rata'.

Pojma nema, dakle, gospodin Linstrand što se događalo na području nekadašnje države jer samo neznalice mogu spominjati građanski rat, no pokušao je pojasniti značaj Boysa za Dinamo.

"Malo je klubova koji imaju navijačke skupine koje se mogu mjeriti s momčadi koju podržavaju u smislu međunarodne pažnje. Za Dinamo Zagreb to je vjerojatno slučaj. Gdje god igrači idu, njihovi navijači ih slijede. Izvještaji prije utakmice često su jednako o Bad Blue Boysima, BBB, koliko i o tome što će se događati na terenu. Možda je to i logično, budući da utjecaj skupine na klub daleko nadilazi puko hvalospjeve momčadi tijekom utakmica", napisao je autor kojem je najvjerojatnije pomogla gospođa umjetna inteligencija.

U tekstu se ističu i brojne tučnjave 'zloglasnih huligana' poput Bergama i Atene, a Dinamo će u Švedskoj najvjerojatnije imati i pridružene članove u obliku navijača AIK-a te će plavi dio na stadionu biti još brojniji.

