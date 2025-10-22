Malmo ostao bez važnog igrača, trener otkrio plan za Dinamo

U 3. kolu Europske lige Dinamo u četvrtak gostuje u Švedskoj kod Malmoa, a domaća ekipa nalazi se u problemima. Nakon što im je otpalo nekoliko važnih igrača, sada je objavljeno da za dvoboj s Plavima neće konkurirati ni ofenzivac Oliver Berg koji se razbolio.

"Nažalost, Oliver se razbolio nakon utakmice protiv Norrköpinga i od tada nije trenirao. Nije dostupan. Arnor (Sigurdsson, nap.a.) se danas slabije osjećao i upitan je za utakmicu", rekao je trener Malmöa Anes Mravac.

U utakmici protiv Dinama Malmo neće moći računati ni na Andersa Christiansena, Daniela Gudjohnsena i Arnora Sigurdssona, koji su do sada igrali važnu ulogu. Usprkod tome, Mravac je otkrio da priželjkuje pobjedu.

"Mislili smo da ćemo imati priliku eksperimentirati sa zamjenama i imati različite opcije. Sada ih nažalost nemamo i onda se fokusiramo na one koji su dostupni. Spremni smo za ono što dolazi, s igračima koji su na raspolaganju. Malmö je klub koji pobjeđuje. U svaku utakmicu u koju ulazimo, čak i na treningu, natječemo se da bismo pobijedili. Pobjeda je broj jedan. Imamo priliku plasirati se u Europu sljedeće godine, tako da je naravno sada malo više fokusa na ligu. Ali, u svaku utakmicu pa i u ovu s Dinamom ulazimo da bismo se natjecali i pobijedili", poručio je.

