Malmo ostao bez važnog igrača, trener otkrio plan za Dinamo

Malmo ostao bez važnog igrača, trener otkrio plan za Dinamo
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Malmo ima puno problema uoči dvoboja s Dinamom

22.10.2025.
14:55
SPORTSKI.NET
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
U 3. kolu Europske lige Dinamo u četvrtak gostuje u Švedskoj kod Malmoa, a domaća ekipa nalazi se u problemima. Nakon što im je otpalo nekoliko važnih igrača, sada je objavljeno da za dvoboj s Plavima neće konkurirati ni ofenzivac Oliver Berg koji se razbolio.

"Nažalost, Oliver se razbolio nakon utakmice protiv Norrköpinga i od tada nije trenirao. Nije dostupan. Arnor (Sigurdsson, nap.a.) se danas slabije osjećao i upitan je za utakmicu", rekao je trener Malmöa Anes Mravac.

U utakmici protiv Dinama Malmo neće moći računati ni na Andersa ChristiansenaDaniela GudjohnsenaArnora Sigurdssona, koji su do sada igrali važnu ulogu. Usprkod tome, Mravac je otkrio da priželjkuje pobjedu.

"Mislili smo da ćemo imati priliku eksperimentirati sa zamjenama i imati različite opcije. Sada ih nažalost nemamo i onda se fokusiramo na one koji su dostupni. Spremni smo za ono što dolazi, s igračima koji su na raspolaganju. Malmö je klub koji pobjeđuje. U svaku utakmicu u koju ulazimo, čak i na treningu, natječemo se da bismo pobijedili. Pobjeda je broj jedan. Imamo priliku plasirati se u Europu sljedeće godine, tako da je naravno sada malo više fokusa na ligu. Ali, u svaku utakmicu pa i u ovu s Dinamom ulazimo da bismo se natjecali i pobijedili", poručio je.

