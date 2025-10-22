GLEDAMO I NE VJERUJEMO /

Malmö se oglasio uoči utakmice s Dinamom: Pazite što su objavili

Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

U Švedskoj se očekuje sutrašnji susret posljednjeg i prvog na tablici Europske lige

22.10.2025.
11:44
Dinamo i Malmö u četvrtak u Švedskoj igraju utakmicu 3. kola Europske lige, a švedski klub taj susret dočekuje prilično mirno.

Plavi su nakon dva odigrana kola prvoplasirana momčad EL sa šest bodova, dok su Šveđani u potpuno suprotnoj situaciji - nemaju niti bod i posljednji su na ljestvici.

U Švedskoj ne vlada neko posebno uzbuđenje oko utakmice, a Malmö ju je na društvenim mrežama najavio s dvije objave - s po jednom fotografijom i videozapisom uz koji piše samo da je utakmica u četvrtak i da igraju na domaćem terenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malmö FF (@malmo_ff)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malmö FF (@malmo_ff)

Uz katastrofalan start u europskoj ligi, Malmö je u rezultatskoj krizi i u prvenstvu. Šanse za osvajanje titule više nemaju pa se bore za treće mjesto koje vodi u europska natjecanja. 

Malmö se oglasio uoči utakmice s Dinamom: Pazite što su objavili