Malmö se oglasio uoči utakmice s Dinamom: Pazite što su objavili

Dinamo i Malmö u četvrtak u Švedskoj igraju utakmicu 3. kola Europske lige, a švedski klub taj susret dočekuje prilično mirno.

Plavi su nakon dva odigrana kola prvoplasirana momčad EL sa šest bodova, dok su Šveđani u potpuno suprotnoj situaciji - nemaju niti bod i posljednji su na ljestvici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Švedskoj ne vlada neko posebno uzbuđenje oko utakmice, a Malmö ju je na društvenim mrežama najavio s dvije objave - s po jednom fotografijom i videozapisom uz koji piše samo da je utakmica u četvrtak i da igraju na domaćem terenu.

Uz katastrofalan start u europskoj ligi, Malmö je u rezultatskoj krizi i u prvenstvu. Šanse za osvajanje titule više nemaju pa se bore za treće mjesto koje vodi u europska natjecanja.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Kovačević najbolji je strijelac Europe: 'Reprezentacija je san'