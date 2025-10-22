Malmö se oglasio uoči utakmice s Dinamom: Pazite što su objavili
U Švedskoj se očekuje sutrašnji susret posljednjeg i prvog na tablici Europske lige
Dinamo i Malmö u četvrtak u Švedskoj igraju utakmicu 3. kola Europske lige, a švedski klub taj susret dočekuje prilično mirno.
Plavi su nakon dva odigrana kola prvoplasirana momčad EL sa šest bodova, dok su Šveđani u potpuno suprotnoj situaciji - nemaju niti bod i posljednji su na ljestvici.
U Švedskoj ne vlada neko posebno uzbuđenje oko utakmice, a Malmö ju je na društvenim mrežama najavio s dvije objave - s po jednom fotografijom i videozapisom uz koji piše samo da je utakmica u četvrtak i da igraju na domaćem terenu.
Uz katastrofalan start u europskoj ligi, Malmö je u rezultatskoj krizi i u prvenstvu. Šanse za osvajanje titule više nemaju pa se bore za treće mjesto koje vodi u europska natjecanja.
