ULOVLJEN NA GRANICI /

Bivši ministar kažnjen zbog šverca cigareta: Platio je dvije trećine, i dalje je bez komentara

Nekadašnji SDP-ov ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina - doznajemo - kažnjen je zbog pokušaja ilegalnog unosa četiri šteke cigareta preko granice. Carinska uprava izdala mu je prekršajni nalog od 1248 eura i 30 eura troškova postupka, uz rok plaćanja od osam dana.

Jakovina je platio dvije trećine. Kako smo ranije objavili, bivši ministar u Milanovićevoj vladi pokušao je prenijeti četiri šteke cigareta preko granice kod Slavonskog Broda. Skrivao ih je u prtljažniku vozila između pomične ploče i prostora za rezervni kotač. I dalje je bez komentara.

22.10.2025.
19:59
RTL Danas
Tihomir JakovinašvercCigareteKazna
