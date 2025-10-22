Bivši ministar kažnjen zbog šverca cigareta: Platio je dvije trećine, i dalje je bez komentara

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ULOVLJEN NA GRANICI /

Nekadašnji SDP-ov ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina - doznajemo - kažnjen je zbog pokušaja ilegalnog unosa četiri šteke cigareta preko granice. Carinska uprava izdala mu je prekršajni nalog od 1248 eura i 30 eura troškova postupka, uz rok plaćanja od osam dana.

Jakovina je platio dvije trećine. Kako smo ranije objavili, bivši ministar u Milanovićevoj vladi pokušao je prenijeti četiri šteke cigareta preko granice kod Slavonskog Broda. Skrivao ih je u prtljažniku vozila između pomične ploče i prostora za rezervni kotač. I dalje je bez komentara.