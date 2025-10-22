Obračuni usred bijela dana: 'Policija je svoje napravila, zna se gdje ozbiljno zapinje'

Reporterka Ivana Ivanda Rožić godinama prati crnu kroniku, a rezimirala je i slučaj Leona Lučića o kojem je razgovarala s voditeljima Damirom Gregoret i Adrianom De Vrgnom.

Koliko su u Hrvatskoj česti ovakvi slučajevi obračuna vatrenim oružjem usred bijela dana?

Za početak moramo vidjeti kako će Tužiteljstvo kvalificirati tužiteljstvo ovo kazneno djelo, što će mu sve staviti na teret. Policijska statistika jako dobra što se tiče pokušaja ubojstava. Primjerice, ove godine do devetog mjeseca bilo je 57 pokušaja ubojstava, što je puno, ali ako pogledamo usporedbu s prošlom godinom kada je bilo 94 u istom razdoblju lani, to znači da se broj smanjio. Obračuni usred bijela dana se često odabiru. Dovoljno je sjetiti se prošlog počinitelja u Dubravi koji je počinio zločin nakon mise u devet sati.

Vinko Žuljević Klica, jedno od najbrutalnijih ubojstva isto se desilo u nedjelju u devet sati ujutro u vrijeme svete mise, kad ima jako velika fluktuacija ljudi oko Crkve. To je inače jedino ubojstvo koje nije razriješeno na području grada Zagreba. Što se tiče ubojstava, policija je sva ubojstva u posljednjih deset godina razriješila. Sjetimo se i Filipa Zavadlava, to je isto bilo usred dana.

Lučiću se od ranije sudi zbog iznude. Zašto je on uopće bio na slobodi, pa onda u prilici za ovo novo kazneno djelo?

To je odlično pitanje zato što je on višestruki počinitelj kaznenih djela, od 2016. kada je sjekirom napao odvjetnike pa do danas je imao četiri ozbiljna kaznena djela, između ostalog i ovo suđenje, što se vodi na Općinskom sudu u Gospiću. Sudac koji radi taj slučaj dobio je novi premještaj. Sramotno je da u godinu dana se nije dogodila niti jedna presuda. S druge strane treba reći, policija je u sve slučajeve riješila. Ozbiljno zapinje na pravosuđu, čime se i narušava povjerenje u sustav.

Policija je ovaj slučaj danas riješila u rekordnom roku

Dojava je bila u 10.30 minuta. U samo tri minute interventni tim bio je već na mjestu događaja. Okružili su cijelo područje. Pronašli su Leona Lučića u stanu gdje se on krio, vrlo brzo su s njim uspostavili kontakt, uhitili ga. Policija je svoje napravila, sad je stvarno red na pravosuđu da pošalje poruku.