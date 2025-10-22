Stariji perverznjak hara po ZET-ovim autobusima, javila nam se žena koja ga je snimila: 'Tad sam vidjela njegovu...'

Užas u zagrebačkom autobusu. Muškarac starije dobi samozadovoljavao se pred putnicima. Unatoč šoku jedna žena ga je snimila i prijavila policiji. Javljaju se i drugi građani koji tvrde kako to radi već dulje vrijeme. Sve se dogodilo usred dana, na autobusnoj liniji Črnomerec-Špansko. Javila nam se Zagrepčanka koja ga je snimila.

"Naslonio se na mene, a ja sam se još više stisnula uz prozor i nastavila gledati u mobitel. Na zavoju je iskoristio priliku i još me jednom dotaknuo i tad sam vidjela torbicu i njegovu ruku. Htjela sam svašta, od bježati do derati na njega, ali on je sebe savršeno i unaprijed planirano prekrio torbicom tako da nikome oko nas ne bi bilo jasno što se događa", ispričala je putnica iz autobusa.

Kaže kako joj je to bila najdulja minuta u životu, ali da je skupila hrabrosti snimati dokazni materijal kako bi mu se stalo na kraj.

Vozač nije ništa vidio

"Upoznati smo s jučerašnjim događajem, koji je izašao u javnost, u kontaktu smo s policijom koja postupa s tim slučajem, napravljeno je izuzeće snimki tako da smo u kontraktu s policijom kako bi im olakšali pronalazak počinitelja", rekli su iz ZET-a

Što se događa u autobusu vozač nije uočio. Nakon što je snimka objavljena na društvenim mrežama u komentarima su se javili građani koji tvrde da mu ovo nije prvi put.

"Pregrozno, uopće ne znam što bi rekla, ne znam uopće. Gadno zbog djece, ljudi, djece, prestrašno", piše Tihana.

"Ne mogu vjerovati zar takvi ljudi žive među nama, užas", misli Goran.

"Žalosno, nedopustivo, ne znam što drugo uopće reče", kaže Vinka.

Muškarac je starije dobi, a na snimci se vidi da u autobusu ima mnogo putnika.

"U većini slučajeva se radi o ljudima koje nemaju dobre socijalne vještine i koje uzbuđuje šok koji izazove oko ljudi oko sebe", kaže psihijatar na Klinici za psihijatriju Vrapče Goran Arbanas.

I ne samo u Španskom, sličnih događaja ima po cijeloj Hrvatskoj. Autorice aplikacije na kojoj se može prijaviti uznemiravanje u javnom prostoru su zaprimile stotinu prijava u dvije godine. Ovo su samo neke od njih:

Nije prvi slučaj

"U tramvaju br. 4 u Vodnikovoj ulici čovjek se samozadovoljavao i uznemiravao putnike".

"Velik je broj prijava koje smo mi dobili na aplikaciju se tiče uznemiravanja na tramvajskim i autobusnim stanicama, na javnom prijevozu, samo nitko ne prijavljuje. ako se ne dogodi ovakav veliki slučaj da se to događa godinama, onda nitko neće reagirati", kaže Dunja Bonacci Skenderović, stručnjakinja za suzbijanje nasilja nad ženama.

I u ZET-u i u policiji potvrđuju da je bilo i ranije ovakvih slučajeva. Počinitelj koji je isto radio u siječnju je uhićen. Za perverznjakom iz Španskog još se traga, ali iskusni psihijatar kaže da ga u ovom slučaju ipak nešto iznenađuje.

"U većini slučajeva egzibicionisti čekaju da ostane jedna ili dvije ženske osobe. Puno veća je šansa, ako ostane nasamo s jednom osobom da ću je šokirati. A drugi razlog oni to rade da izbjegnu, ali ako imamo puno ljudi u okolini onda je puno veća šansa da će ih netko prijaviti", dodaje Arbanas.

Putnica iz autobusa 136 je skupila snagu za to, kaže da se osjeća poniženo i jadno, ali je dobila podršku velikog broja žena koje su isto ili slično doživjele nekoliko dana ranije.

Oglasila se i policija

O svemu smo pitali i policiju koja nam je poslala odgovor koji prenosimo u cijelosti:

"Policijska uprava zagrebačka jučer 21. listopada oko 15 sati zaprimila je dojavu da se u autobusu koji vozi od Črnomerca prema Španskom nepoznata muška osoba samozadovoljava.

Policijski službenici su postupajući po toj dojavi obišli navedenu lokaciju te nisu zatekli mogućeg počinitelja, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Ujedno, podsjećamo na sličan primjer dovršenog kriminalističkog istraživanja kada je Policijska uprava zagrebačka u četvrtak 23. siječnja oko 9.30 sati zaprimila dojavu 24-godišnjakinje da se u Ulici Horvaćanski zavoj na parkiralištu u vozilu nepoznata muška osoba samozadovoljava.

Policijski službenici su postupajući po toj dojavi obišli navedenu lokaciju te nisu zatekli niti dojavitelja niti mogućeg počinitelja. Međutim, naknadnim radom policije i uvidom u objavljeni sadržaj navedenog događaja na društvenoj mreži posumnjalo se na određenog muškarca i vozilo. On je pronađen i sumnja je potvrđena.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 62-godišnjak u četvrtak, 23. siječnja u jutarnjim satima na Horvaćanskoj cesti počinio prekršaj iz članka 14. Zakona o prekršaja protiv javnog reda i mira te je istome uručen prekršajni nalog za navedeno", rekli su.