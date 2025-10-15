Građani ulovili perverznjaka kako pipka i potajno fotografira žene te oduševili reakcijom

Grupa odvažnih građana oduševila je internet nakon što je iz vlaka ispratila muškarca koji je, tako je barem rečeno, pipkao i potajno fotografirao žene.

Naime, kao što je to potvrdila viralna snimka s Reddita i Instagrama, odvažni ljudi okružili su poput pčelica perverznjaka te ga zadržali do dolaska policije.

Družina je uz zajedničke napore muškarca oborilo na tlo, a internetske su korisnike osobito oduševila dva detalja, da su se u obranu sugrađanki većinom dale prema zločinu ogorčene žene, kao i reakcija gospodina koji je odlučio sjesti na osumnjičenog kako bi mu težinom svog tijela onemogućio da pobjegne.

Sudeći prema na snimci vidljivim natpisima, incident je zabilježen u Nagoyi, a za sada se u javnom prostoru nisu pojavile službene policijske informacije o zločinu te muškarcu optuženom za seksualno uznemiravanje.