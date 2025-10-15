Građani ulovili perverznjaka kako pipka i potajno fotografira žene te oduševili reakcijom
Muškarac je, sudeći iz snimke, uspješno zadržan do dolaska policije
Grupa odvažnih građana oduševila je internet nakon što je iz vlaka ispratila muškarca koji je, tako je barem rečeno, pipkao i potajno fotografirao žene.
Naime, kao što je to potvrdila viralna snimka s Reddita i Instagrama, odvažni ljudi okružili su poput pčelica perverznjaka te ga zadržali do dolaska policije.
Družina je uz zajedničke napore muškarca oborilo na tlo, a internetske su korisnike osobito oduševila dva detalja, da su se u obranu sugrađanki većinom dale prema zločinu ogorčene žene, kao i reakcija gospodina koji je odlučio sjesti na osumnjičenog kako bi mu težinom svog tijela onemogućio da pobjegne.
Sudeći prema na snimci vidljivim natpisima, incident je zabilježen u Nagoyi, a za sada se u javnom prostoru nisu pojavile službene policijske informacije o zločinu te muškarcu optuženom za seksualno uznemiravanje.