Autobus se zabio u školu, više od 20 ozlijeđenih: Jedna osoba u kritičnom stanju

Više od 20 osoba ozlijeđeno je u srijedu kada se autobus iz zasad nepoznatih razloga zabio u zid srednje škole i srušio putem nekoliko stabala u mađarskom gradu Szolnoku u Mađarskoj.

Nesreća se dogodila na križanju ulica Kossuth Lajos i Damjanich, prenosi mađarski Index. Jedna je osoba u kritičnom stanju, dok su 22 osobe lakše ozlijeđenih, uključujući i pješak.

U nesreći je sudjelovalo 28 osoba, točnije 27 putnika i pješak koji je jedva izbjegao vozilo.

Zatvoren je dio škole koji je oštetio autobus, dok ostatak nije bilo potrebno evakuirati. Osim Hitne pomoći, pristigao je i helikopter, dok su u izvlačenju ozlijeđenih i micanju stabala pomagali vatrogasci.

Gradonačelnik Szolnoka Mihály Györfi podijelio je fotografije s mjesta nesreće, na kojima se vidi više ekipa hitnih službi te autobus koji se zabio u pročelje zgrade. Naglasio je da su hitne službe i dalje na terenu te da rade na sanaciji posljedica nesreće.

Policijska uprava Szolnoka naredila je istragu zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće s više ozlijeđenih iz nehaja.

O nesreći se oglasio izvršni direktor prijevoznika MÁV Grupe Zsolt Hegyi, koji je objavio da je vozač prevezen u bolnicu na promatranje. Dodao je i da "pokušavaju prikupiti što više pouzdanih informacije što je brže moguće i podijeliti ih s javnosti, no da je sada prioritet liječenje ozlijeđenih i uspostavljanje reda u prometu".

